Flughafen Hamburg profitiert von Reiselust

Am Spitzentag Freitag, 14. Juli, mit über 370 Flügen nutzten rund 55.000 Passagiere den Flughafen. Der Urlauberansturm sorgte zeitweise für volle Terminals, aber trotz des Hochbetriebs ist der Reiseverkehr reibungslos angelaufen. In den kommenden Tagen wird weiterhin ein hohes Niveau mit 40.000 bis 50.000 Passagieren pro Tag erwartet.

Die aktuellen Passagierzahlen liegen bei rund 85 Prozent im Vergleich zu 2019. Sie entsprechen einem Plus von 22 Prozent gegenüber der ersten Ferienwoche im Sommer 2022. Mit diesem hohen Passagieraufkommen setzt sich ein Trend fort, der sich bereits im ersten Halbjahr 2023 zeigte: Nach der Corona-Zeit zieht der Anteil der Privatreisenden am stärksten an.

Mallorca ist die Nummer 1 bei den Norddeutschen

In der ersten Ferienwoche war Mallorca das Top-Urlaubsziel der norddeutschen Fluggäste: Über 80 Flüge starteten nach Palma de Mallorca mit rund 15.000 Reisenden an Bord. Die Urlaubenden haben mit 55 Fluggesellschaften und rund 120 Direktzielen ab Hamburg Airport wieder eine große Auswahl – dabei sind klassische Sonnenziele wie Spanien, die griechischen Inseln und die Türkei besonders beliebt.

„Zum Ferienstart haben sich unsere Vorbereitungen ausgezahlt: Der Reiseverkehr am Hamburger Flughafen ist stabil angelaufen. Unsere Fluggäste nehmen unser neues Angebot Slot & Fly besonders gut an: Täglich reservieren sich über 3.000 Passagiere kostenlos ein 15-Minuten-Zeitfenster für den Zugang zur Sicherheitskontrolle. Zusätzlich ist die Fast Lane im Terminal 2 – anders als im Sommer 2022 – durchgängig geöffnet“, sagt Katja Bromm, Leiterin Kommunikation am Hamburg Airport.