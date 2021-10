Der Flughafen Frankfurt Hahn ist zahlungsunfähig und hat in Rheinland-Pfalz Insolvenz angemeldet.

Haupteigentümer des Flughafen Hahns ist der chinesische Mischkonzern HNA, dieser hat bereits Anfang des Jahres Insolvenz angemeldet. Nun ist auch der Flughafen Frankfurt-Hahn in den Bankrottstrudel geraten. Der Flughafen ist zahlungsunfähig und hat in Rheinland-Pfalz einen Insolvenzantrag hinterlegt. Auswirkungen auf die Flüge von und zu dem Regionalflughafen, der überwiegend vom Billigflieger Ryanair angeflogen wird, dürfte das Insolvenzverfahren zunächst nicht haben. Wie es bezüglich des Flughafens Frankfurt-Hahn weiter geht, steht nun in den Händen der Insolvenzverwalter.