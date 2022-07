Mit dem Beginn der Schulferien in Österreich und der Schweiz am Wochenende erwartet der Bodensee-Airport Friedrichshafen die erste große Reisewelle in diesem Sommer.

Viele der Flüge in die beliebtesten Urlaubsziele wie beispielsweise Palma, Heraklion oder Antalya sind ab Friedrichshafen zu Ferienbeginn so gut wie ausgebucht. Personell sind die Abteilungen und Partnerunternehmen am Flughafen, die für Flugzeugabfertigung, den Check-In und das Boarding sowie für die Sicherheitskontrollen zuständig sind, gut vorbereitet um einen reibungslosen Start in den Urlaub zu gewährleisten.

Um entspannt in den Urlaub zu starten, sollten die Gäste frühzeitig am Flughafen sein. Spätestens 1 ½ Stunden, besser 2 Stunden vor Abflug reichen aus.

Der Reisekonzern TUI stationiert ab dem 09. Juli 2022 für rund 3 Monate fest ein Flugzeug in Friedrichshafen um Ziele rund um das Mittelmeer anzufliegen. Zum Einsatz kommt ein Airbus A320 mit 180 Sitzen und los geht es am Samstag, den 09. Juli mit einem Flug nach Mallorca. Somit gibt es auch für Kurzentschlossene im Juli, August und September immer noch die Möglichkeit eine Last-Minute Urlaubsreise zu buchen.

