Flughafen Düsseldorf präsentiert Winterflugplan

Feuer und Eis in der kalten Jahreszeit der Winterflugplan am Düsseldorfer Airport verspricht viele Flüge zu abwechslungsreichen Destinationen.

46 Airlines mit 120 Zielen in 41 Ländern – der am 30. Oktober startende Winterflugplan hat es in sich. Ob nach Reykjavik im Land aus Feuer und Eis oder nach Luxor ins Tal der Könige am Nilufer, ob Aktivurlaub am Polarkreis, Sonne tanken auf den Kanaren oder Orientzauber in Doha und von hier weiter nach Asien oder Afrika: hier ist für jeden Urlaubswunsch etwas dabei.

„Wir freuen uns, dass viele neue oder wieder aktivierte Strecken aus dem Sommer auch außerhalb der Hauptsaison fortgeführt werden“, erklärt Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung der Flughafen Düsseldorf GmbH. „Es ist ein gutes Zeichen, dass die Flugpläne unserer Airline-Partner weitgehend stabil bleiben und auch attraktive Streckenpremieren enthalten. Der Aufwärtstrend am Düsseldorfer Airport geht weiter, und unsere Passagiere, ob Geschäftsreisende oder Urlauber, können sich auf ein vielfältiges Angebot mit tollen neuen Zielen freuen.“

Mailand oder Madrid – Hauptsache Sonne

Wen es in den Wintermonaten in wärmere Gefilde zieht, hat reichlich Auswahl ab dem Düsseldorfer Flughafen. Und das nicht nur zu Metropolen wie Rom, Mailand, Madrid oder Barcelona. Allein neun Ziele in Italien und 14 Ziele auf dem spanischen Festland, den Balearen und den Kanaren bietet der neue Flugplan. So fliegen Condor, Corendon Airlines Europe, TUIfly und Eurowings beispielsweise insgesamt jeweils über 20-mal wöchentlich nach Gran Canaria oder Teneriffa. Vielfältig und attraktiv sind auch die Strecken von Turkish Airlines, Corendon Airlines, Pegasus und SunExpress, nicht nur für Reisende, die Freunde und Familie in der Türkei besuchen. Neben dem Turkish Airlines Drehkreuz Istanbul und den beiden internationalen Flughäfen Izmir und Antalya werden neun weitere Großstädte in Zentralanatolien, im Osten des Landes und am Schwarzen Meer mehrmals in der Woche angeflogen.

Für Sonnenhungrige darf Ägypten im Winterangebot natürlich nicht fehlen, hier vor allem die Taucherparadiese Hurghada, Marsa Alam und Sharm El Shaik am Roten Meer. Luxor wird in diesem Winter von TUIfly als ganz neues Ziel in den Flugplan aufgenommen. „Die Stadt der Paläste“ zieht vor allem Kulturreisende und an Archäologie Interessierte magisch an. Zusätzlich zu ihren bisherigen Flügen nach Sal und Boa Vista auf den Kapverden, ebenfalls neu im Streckennetz von TUIfly: Senegals Hauptstadt am Atlantik, Dakar.

Kittilä oder Kiruna – Hauptsache Schnee

Wer glasklare Luft und schneebedeckte weitläufige Landschaften beim Winterurlaub für unverzichtbar hält, den wird es gen Norden ziehen.

Pünktlich zur Weihnachtszeit erweitert Eurowings ihr Angebot und nimmt vier neue Winterziele in den Flugplan auf.

Lulea im Norden Schwedens verzaubert mit Polarlichtern und kristallklaren Eiswelten. Wer etwas ganz Besonderes erleben möchte, kann von dort sogar eine Schiffstour mit einem echten Eisbrecher unternehmen. Schwedens nördlichste Stadt Kiruna ist das perfekte Ziel für Nordlichtjäger und Wintersportler.

Kittilä im finnischen Lappland rund 180 Kilometer oberhalb des Polarkreises ist der Ausgangspunkt für Reisen in beliebte, nahegelegene Skiregionen. Übrigens: Bereits seit letztem Jahr fliegt Eurowings auch nach Rovaniemi, der „offiziellen“ Heimat des Weihnachtsmannes. Von Rejkjavik aus beginnen Erlebnisreisen auf der größten Vulkaninsel der Welt, Island. Gletschereis, Wasserfälle, heiße Quellen – hier entdecken Urlauber die Natur in ihrer ganzen Vielfalt.

Dubai, Doha – und es geht noch weiter

Auch auf der Langstrecke ist Bewegung. Der langjährige Partner des Düsseldorfer Airport Emirates stockt die wöchentlichen Flugfrequenzen nach Dubai auf und bedient die Strecke im November dreizehnmal wöchentlich und ab Dezember dann zweimal täglich. Dabei setzt die Airline moderne Flugzeuge vom Typ Boeing „Triple Seven“ und mit dem Airbus A380 auch weiterhin das größte Zivilflugzeug der Welt ein und unterstreicht so die Bedeutung der Anbindung von Düsseldorf und der Rhein-Ruhr Region an das Drehkreuz in Dubai.

Condor fliegt Kreuzfahrt-Urlauber nach Abu Dhabi, Montego Bay (Jamaica), La Romana (Dominikanische Republik), Barbados und Dubai-World Central.

Als neuer Airline-Partner mit einer täglichen Verbindung nach Doha wird Qatar Airways am 15. November begrüßt. Die neue Route wird mit einer Boeing 787-8 Dreamliner bedient. Dank kurzer Umsteigezeiten heißt es für Fernreisende dann: Von Düsseldorf über Doha in die weite Welt! Und vielfach mit kurzen Transitzeiten von rund drei Stunden. Etwa nach Singapur, in die Stadt der Superlative in Südostasien. Mit ihren modernen Bauten und futuristischen Superbäumen ist der Stadtstaat eine der meistbesuchten Städte der Welt. Und zugleich auch eine der grünsten: fast die Hälfte ihrer Landfläche besteht aus Wald, Parks und Gärten. Thailand-Fans wissen: Die beste Reisezeit dorthin ist von Dezember bis April, wenn dank des Nordwest-Monsuns Temperaturen von max. 33 Grad herrschen. Unsere Winterzeit bedeutet auch das Ende der Regenzeit in Indien. Die kurzen Umsteigezeiten machen aber nicht nur Bangkok, Delhi und Mumbai attraktiv, sondern auch Kuala Lumpur, Tokio, die Malediven und – wenn es auf die Südhalbkugel gehen soll – auch Kapstadt und Melbourne, sogar mit unter drei Stunden Transitzeit.

Die guten Anschlussverbindungen und attraktiven Langstrecken gelten für Doha wie Dubai gleichermaßen. Ebenso bieten sich beide Emirat-Metropolen nicht nur für einen Stopover an, sondern auch für einen traumhaften Urlaub zwischen atemberaubender Wüstenlandschaft und lichtdurchfluteter urbaner Skyline mit unvergleichlichen Wolkenkratzern.

