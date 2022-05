Die Flughafen Düsseldorf Cargo GmbH erhielt zum dritten Mal in Folge das Pharma-Zertifikat des Centre of Excellence for Independent Validators (CEIV) der International Air Transport Association (IATA).

Bestätigt wurden kontinuierliche Maßnahmen und die Einhaltung hochkomplexer Anforderungen für sensible pharmazeutische und medizinische Güter. Damit hat sich der Flughafen Düsseldorf einmal mehr als wichtige Drehscheibe für die Pharmaindustrie erwiesen.

Der in Deutschlands größtem Ballungsraum, der Rhein-Ruhr-Region, gelegene Flughafen Düsseldorf gehört zu den wichtigsten Akteuren in der Luftfrachttransportkette. Viele Hersteller von hochsensiblen Gütern wie Pharmazeutika sind in der Nähe angesiedelt. Die nordrhein-westfälische Wirtschaft exportierte im Jahr 2021 pharmazeutische Produkte im Wert von 10,9 Milliarden Euro.

Der Düsseldorfer Airport war 2016 nicht nur der erste deutsche Flughafen, der das CEIV Pharma-Zertifikat erhielt, sondern zugleich mit der Flughafen Düsseldorf Cargo GmbH auch das erste Unternehmen in Deutschland, das das weltweit anerkannte IATA-Gütesiegel erhielt. Im Jahr 2019 wurde dem Tochterunternehmen der Flughafen Düsseldorf GmbH erfolgreich die erste Rezertifizierung erteilt.

Thomas Schnalke, Vorsitzender der Geschäftsführung des Düsseldorfer Airports, sagt: „Der Flughafen Düsseldorf ist ein hervorragend vernetztes Drehkreuz für Luftfracht und von zentraler Bedeutung für die Wirtschaft und die Versorgung der Bevölkerung in Nordrhein-Westfalen. Unser Frachtbereich hat einmal mehr bewiesen, dass er die für die Region wichtige temperaturempfindliche Luftfracht hervorragend abwickeln kann.“

„Ich bin sehr stolz darauf, dass wir mit der dritten Zertifizierung in Folge ein starkes Signal in der gesamten Lieferkette setzen. Wir bieten unseren Kunden kontinuierlich und erfolgreich höchste Qualitäts- und Servicestandards, gerade in diesen für das Luftfrachtgeschäft anspruchsvollen Zeiten“, sagt Lutz Honerla, Geschäftsführer von Flughafen Düsseldorf Cargo.

Über die Flughafen Düsseldorf Cargo GmbH

Die Flughafen Düsseldorf Cargo beschäftigt 100 Mitarbeitende. Vor der Covid-19-Pandemie wurden jährlich bis zu 120.000 Tonnen Luftfracht umgeschlagen. Die Flughafen Düsseldorf Cargo GmbH unterhält Abfertigungsverträge mit mehr als 30 Fluggesellschaften. Mit direktem Vorfeldzugang und verschiedenen Speziallagern wird das komplette physische und dokumentarische Handling für Belly-Fracht, Vollfracht, Pax-Fracht und Road Feeder Service angeboten. Die CEIV Pharma-Zertifizierung von Flughafen Düsseldorf Cargo wurde um weitere drei Jahre bis 2025 verlängert.