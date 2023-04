Flughafen Berline präsentiert Märzzahlen

Die Reiselust nimmt deutlich zu: Im vergangenen Monat (März 2023) nutzten knapp 1,7 Millionen Passagiere den Flughafen Berlin Brandenburg und damit rund 300.000 mehr als im Februar 2023. Der verkehrsreichste Tag am BER war im vergangenen Monat Freitag, der 31. März, mit rund 71.000 Passagieren. An diesem Tag startete der Osterreiseverkehr in Berlin und Brandenburg. Seit dem 26. März gilt der Sommerflugplan. Fluggäste können vom BER aus mehr als 140 Ziele direkt anfliegen.

Im März des Vorjahres wurden 1,3 Millionen Passagiere gezählt. Im März des Vor-Corona-Jahres 2019 reisten 2,9 Millionen Menschen über die damaligen Flughäfen Tegel und Schönefeld und damit etwa 43 Prozent mehr als im März 2023. Im vergangenen Monat starteten und landeten insgesamt 13.200 Maschinen am BER und damit 1.200 mehr als im Vergleichszeitraum 2022. Im März 2019 waren es 24.200 Flugzeuge und damit fast doppelt so viele.

Insgesamt wurden im März 2023 am BER rund 2.800 Tonnen Luftfracht verladen. Damit wurden in etwa genauso viele Güter bewegt wie in den Monaten März 2022 und März 2019. Ein Teil der Fracht waren weiterhin Hilfsgüter für die Erdbebenopfer in der Türkei und in Syrien.

