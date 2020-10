Die ersten Tausend Flugstunden auf der F-35A bei der US-amerikanischen Luftwaffe konnte Oberstleutnant Jared Santos „Vic“ in sein Flugbuch eintragen. Er erreichte dieses Jubiläum während einem Übungsflug über der Utah Test und Training Range. Der Übungseinsatz dauerte laut US Air Force rund zwei Stunden. Jared Santos fliegt seit dem Jahr 2000 in der US Air Force, er hat auf der F-15 mehr als 1.200 Flugstunden gesammelt bevor er zu einem Austauschprogramm bei der US Marine Corps wechselte, wo er auf der F/A-18 Hornet nahezu 800 Flugstunden sammelte.

Er ist stolz darauf, als erster US Air Force Pilot die tausender Marke bei den Flugstunden auf der F-35A erreicht zu haben und freut sich jeden Tag aufs Neue, seine Erfahrung an jüngere Piloten weitergeben zu dürfen.