Fünfter Condor Airbus A330neo im Liniendienst

Zweite A330neo in „Beach“ startet: Nachdem das werksneue Flugzeug vergangenen Freitag in Frankfurt in Empfang genommen wurde, hebt die Maschine gestern gegen 16:30 Uhr zum kommerziellen Erstflug ab. Mit rund 250 Gästen ist das erste Ziel der Sir Seewoosagur Ramgoolam International Airport auf Mauritius. Das Flugzeug mit der Kennung D-ANRJ wird damit als zweites Flugzeug der Farbe „Beach“ ab sofort die Langstreckenflotte ergänzen. Es ist das fünfte neue Langstreckenflugzeug für Condor und die inzwischen 100. Auslieferung dieses Flugzeugtypen für den Hersteller Airbus.

Condor Airbus A330neo Destinationen

Ende 2022 hob die erste werksneue A330neo Maschine zu ihrem Erstflug zum Indischen Ozean ab. Seitdem empfing Condor vier weitere Langstreckenflugzeuge und erwartet bis 2024 im Schnitt jeden Monat ein weiteres. Aktuell werden die Ziele Mauritius, die Malediven, Punta Cana, Varadero, New York-JFK sowie neu ab sofort auch Cancún mehrmals wöchentlich mit der Condor A330neo angeflogen.

Gäste können sich bei ihren Flügen auf deutlich mehr Raumgefühl, der neuesten Generation von Inflight Entertainment sowie erstmals Connectivity an Bord, freuen. Die neuen Flugzeuge verfügen alle über modernste Triebwerke des Herstellers Rolls Royce, die dank neuester Technologie besonders effizient sind und mit nachhaltigen Flugkraftstoffen (SAF) betrieben werden können. Zudem sind in dem Flugzeug modernste Flug- und Navigationssysteme verbaut, die speziell für Condor weiterentwickelt wurden, um die kundenspezifischen Anforderungen zu erfüllen. So sind lärm- und CO2-effiziente An- und Abflugverfahren möglich sowie eine deutliche Reduzierung der Lärmbelastung um bis zu 60 Prozent.