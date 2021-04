Die erste Maschine des Flugzeugtyps mit Pratt & Whitney PW1133G-Triebwerken wurde im September 2019 ausgeliefert. Mit dem Modell ersetzt die Fluggesellschaft die Boeing 757.

„Wir freuen uns sehr, den fünften Airbus A321LR von ALC in unserer Flotte zu begrüßen. Mit der verbesserten Reichweite, den geringeren Emissionen und der hervorragenden Zweiklassen-Konfiguration, einschließlich einer Business Class mit 16 Flatbed-Sitzen, hat sich das Flugzeug bei Kunden sowie unseren Crews als äußerst beliebt erwiesen“, sagte Peter Foster, President & CEO von Air Astana. „Der A321LR wird auf unserem internationalen Streckennetz eingesetzt, das wir derzeit weiter ausbauen, nachdem wir es im letzten Jahr erheblich reduzieren mussten."

Air Astana verfügt derzeit über eine Flotte von 34 Flugzeugen, darunter 15 Airbus A320neo/A321neo/A321LR, drei Boeing 767 und fünf Embraer E190-E2. Zehn der A320/A320neo-Flugzeuge werden von FlyArystan betrieben, dem Low-Cost-Carrier der Fluggesellschaft. Das Durchschnittsalter der Flotte von Air Astana beträgt derzeit dreieinhalb Jahre. Sie ist damit eine der jüngsten weltweit.

Neue Flugverbindung von Almaty an die georgische Schwarzmeerküste

Ab dem 15. Mai 2021 nimmt Air Astana erstmals Flüge zwischen Almaty und Batumi, Georgiens zweitgrößter Stadt, auf. Die Verbindung wird dreimal pro Woche immer sonntags, montags und mittwochs mit einem Airbus A320 durchgeführt. Die Flugzeit von Almaty nach Batumi beträgt 4:30 Stunden, auf dem Rückflug 4:05 Stunden. Batumi liegt an der Schwarzmeerküste und ist die zweite Destination in Georgien, die Air Astana anfliegt. Seit 2011 besteht bereits eine Verbindung zur Hauptstadt Tiflis.

Fluggäste, die aus dem Ausland nach Kasachstan reisen wollen, müssen den Nachweis über einen negativen PCR-Test vorlegen, der beim Abflug nicht älter als drei Tage ist. Internationale Umsteigepassagiere müssen einen solchen Nachweis nicht vorlegen, sofern sie den Transitbereich des Flughafens während ihres Aufenthaltes in Kasachstan nicht verlassen. Darüber hinaus empfiehlt Air Astana allen Fluggästen, dass sie sich rechtzeitig vor dem Abflug mit den Sicherheitsmaßnahmen an den Flughäfen und an Bord sowie den aktuell geltenden Einreise- und Gesundheitsbestimmungen in ihrem Reiseland und Deutschland vertraut machen.

Über Air Astana

Air Astana, die nationale Fluggesellschaft Kasachstans, hat den Flugbetrieb im Mai 2002 als Joint Venture zwischen Kasachstans National Wealth Fund Samruk Kazyna und BAE Systems mit einem jeweiligen Anteil von 51 und 49 Prozent aufgenommen.

Air Astana ist eine internationale Full-Service-Fluggesellschaft und betreibt eine der jüngsten Flotten weltweit mit 34 hochmodernen Flugzeugen, darunter Boeing 767, Airbus A320/A320neo, Airbus A321/A321neo/A321LR und Embraer E190-E2.

Air Astana wurde als erste Fluggesellschaft für die Region Russland, GUS-Staaten und Osteuropa 2012 mit 4 Sternen bei den begehrten Skytrax World Airline Awards ausgezeichnet und auch als „The Best Airline in Central Asia and India“ gewürdigt. Beide Auszeichnungen konnten jährlich bis einschließlich 2019 errungen werden. Die Fluggesellschaft erhielt eine Auszeichnung bei den Travellers‘ Choice Awards von Trip Advisor sowie 5 Sterne in der Kategorie „Major Regional Airlines“ bei den APEX Awards drei Jahre in Folge von 2018 bis 2020.