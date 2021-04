Die Flüge erweitern das Angebot im Bereich der „Familien und Heimatbesuche“, in dem die Lufthansa-Tochter schon zahlreiche Flüge beispielsweise nach Griechenland, Kroatien, Algerien oder die Türkei anbietet. Zuletzt wurden im Dezember Verbindungen nach Beirut im Libanon und Erbil im Nordirak im Programm aufgenommen. Eurowings ist in diesem Marktsegment führend und weitet ihre Position aufgrund der steigenden Nachfrage zunehmend aus. So profitieren noch mehr Reisende von Direktverbindungen in ihre Heimatländer. Auf den neuen Routen kommt jeweils ein Airbus A320 zum Einsatz.

Von Düsseldorf nach Krasnodar

Ab dem 19. Juli fliegen Passagiere von Düsseldorf per Direktverbindung nach Krasnodar in Südrussland. Durchgeführt werden Flüge jeweils montags und freitags mit anschließendem Rückflug.

Montag: DUS – KRR, 11.45 Uhr – 16.55 Uhr; KRR – DUS, 18.15 Uhr – 21.30 Uhr

Freitag: DUS – KRR, 07.15 Uhr – 12.25 Uhr; KRR – DUS, 13.45 Uhr – 17.00 Uhr

Von Düsseldorf nach Jekaterinburg

Ab dem 24. Juli bringt Eurowings Passagiere jeweils samstagvormittags von Düsseldorf ins sibirische Jekaterinburg. Der Rückflug geht am Nachmittag desselben Tages mit Landung am Abend in Düsseldorf.

Samstag: DUS – SVX, 11.10 Uhr – 18.50 Uhr; SVX – DUS, 19.40 Uhr – 21.55 Uhr

Flüge nach Georgien

Von Düsseldorf nach Tiflis

Ab dem 21. Juli verbindet Eurowings Düsseldorf mit der georgischen Hauptstadt Tiflis. Mittwochs und sonntags hebt ein Airbus A320 von der nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt nach Georgien ab. Rückflüge nach Düsseldorf werden ebenfalls mittwochs und sonntags angeboten.

Mittwoch: DUS – TBS, 11.45 Uhr – 18.00 Uhr; TBS – DUS, 18.50 Uhr – 21.30 Uhr

Sonntag: DUS – TBS, 07.15 Uhr – 13.30 Uhr; TBS – DUS, 14.20 Uhr – 17.00 Uhr

Bei allen Flugzeiten handelt es sich um lokale Zeiten.