Am Samstagabend hat die jüngste Airline der Lufthansa Group, Eurowings Discover, ihre Parkposition am Frankfurter Flughafen verlassen und ist zu ihrem ersten Flug (4Y134) gestartet.

Mit einem Airbus 330-200 geht es für die Reisenden von Frankfurt nach Mombasa und, nach rund einer Stunde Aufenthalt, weiter nach Sansibar. Eurowings Discover ist die einzige europäische Airline, die aktuell Direktflüge nach Mombasa anbietet. Kapitän auf dem Premierenflug ist Wolfgang Raebiger, der zugleich Chief Executive Officer (CEO) von Eurowings Discover ist.

Der neue Ferienflieger der Lufthansa Group hat am 16. Juni diesen Jahres die Flugbetriebsgenehmigung vom Luftfahrt-Bundesamt erhalten und nimmt seinen Flugbetrieb wie geplant im Sommer unter der Flugkennung „4Y“ auf.

Hochwertiges Produkt mit vielen Inklusivleistungen

Zum ersten Mal überhaupt haben die Gäste an Bord des Fluges 4Y134 nun die Gelegenheit, das Produkt und den Service von Eurowings Discover zu testen. Das Flugzeug verfügt über insgesamt 270 Sitzplätze, davon 22 in der Business Class (Lie-Flat Seats). In den nächsten Monaten werden zudem alle Flugzeuge der Flotte sukzessive mit bis zu 31 Premium Economy Class Plätzen ausgestattet.

In allen drei Klassen können sich Gäste auf ein besonderes und hochwertiges Reiseerlebnis freuen, bei dem alle Mahlzeiten und alkoholfreien Getränke im Preis enthalten sind. In der Business Class werden alle Getränke frei angeboten, in der Premium Economy Class wird es zusätzlich eine kostenlose Auswahl an Bier und Wein geben. Darüber hinaus gibt es ein vielfältiges Buy-on-Board Angebot, aus dem Reisende in der Economy Class und Premium Economy Class weitere Snacks und alkoholische Getränke auswählen können.

Neben dem leiblichen Wohl ist bei Eurowings Discover auch für die Unterhaltung auf dem Flug in den Urlaub bestens gesorgt – und das komplett kostenfrei in allen Klassen. Über einen eigenen Bildschirm können Reisende aus über 50 Filmen, 80 TV-Programmen sowie zahlreichen Hörspielen und Musiktiteln auswählen. Eine weitere Besonderheit: Zusätzlich können Gäste sich schnell und unkompliziert über ihr eigenes Endgerät mit der Onboard-Cloud verbinden, wo ihnen eine große Auswahl an Magazinen sowie über 50 topaktuelle Spiele und Gaming Streams mit integrierter Gaming-Plattform zur Verfügung steht.

Weiterer Ausbau des Flugplans ab August

Neben den Sonnenzielen Mombasa und Sansibar steuert Eurowings Discover ab 9. August Punta Cana und ab 10. August Windhoek an. Ab 30. September geht es dann von Frankfurt aus nach Las Vegas und ab 1. Oktober auf die Trauminsel Mauritius. Mit dem Winterflugplan kommen ab November dann noch Bridgetown (1.11.), Cancún (1.11.), Varadero (2.11.) und Montego Bay (3.11.) hinzu.

Außerdem erweitert die Airline ihr Angebot ab November 2021 um ein attraktives Mittelstreckenangebot: So geht es von Frankfurt aus auf die Kanarischen Inseln Fuerteventura, Gran Canaria, Lanzarote und Teneriffa sowie nach Hurghada und Marsa Alam in Ägypten und Marrakesch in Marokko. Ab Sommer 2022 startet Eurowings Discover zudem aus dem Drehkreuz München auf der Kurz,- Mittel- und Langstrecke.

Über Eurowings Discover

Eurowings Discover ist die neue Ferienfluggesellschaft der Lufthansa Group, die Reisende von Frankfurt am Main zu den schönsten Nah- und Fernreisezielen der Welt fliegt. Der Anspruch von Eurowings Discover ist es, das Reiseerlebnis nach den individuellen Bedürfnissen ihrer Gäste auszurichten und den Flug zu einem besonderen Erlebnis zu machen. Durch die Integration in das Lufthansa Netzwerk profitieren Reisende von der direkten Anbindung an alle deutschen und europäischen Lufthansa Abflugorte sowie einem durchgängigen Buchungsprozess und nahtlosem Umsteigeverkehr. Mit aufeinander abgestimmten Angeboten von SWISS und Edelweiss betreibt die Lufthansa Group an ihrem Drehkreuz Zürich dieses kombinierte Geschäftsmodell bereits seit vielen Jahren mit Erfolg. Als 100-prozentige Tochtergesellschaft der Deutschen Lufthansa AG greift die Airline auf die Expertise und Erfahrung eines der führenden Luftfahrtunternehmen der Welt zurück.