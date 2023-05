Etihad senkt CO2 Ausstoß

Etihad Airways, die nationale Fluggesellschaft der Vereinigten Arabischen Emirate, hat ihren jährlichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, in dem das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit und die Fortschritte bei der Erreichung seiner Nachhaltigkeitsziele dargelegt werden. Im Jahr 2022 erreichte die Fluggesellschaft eine beeindruckende Reduzierung der CO2-Emissionen pro Umsatztonnenkilometer (RTK) um 26 % auf 482 g im Vergleich zum Basisjahr 2019.

Die Nachhaltigkeitsstrategie von Etihad basiert auf den Grundsätzen, Emissionsreduzierungen durch brancheninterne Maßnahmen zu erreichen, sich an freiwilligen Roadmaps und Rahmenwerken der Branche zu orientieren, mit den industriellen Ökosystemen der VAE zusammenzuarbeiten, in Bezug auf Nachhaltigkeitsfragen transparent und proaktiv zu bleiben und kontinuierlich einen strategischen Plan für Ziele zu entwickeln.

Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer, Etihad Aviation Group, sagt: „Mit Blick auf die Zukunft halten wir an unserem Engagement fest, unsere Umweltauswirkungen zu verringern und die Nachhaltigkeit unseres Betriebs zu gewährleisten. Unsere Nachhaltigkeitsstrategie basiert auf Zusammenarbeit, Transparenz und Innovation, und wir werden weiterhin mit unseren Partnern, Branchenkollegen und Regierungsbehörden zusammenarbeiten, um positive Veränderungen voranzutreiben und den Weg zu einer grüneren Zukunft der Luftfahrt zu ebnen.“

Etihad 2023 – Highlights

Senkung der CO2-Emissionen pro Umsatztonnenkilometer (RTK) um 26 % auf 482 g im Vergleich zum Basisjahr 2019

Unterzeichnung des Neste Airline Collaboration Agreement zur Erleichterung der Zusammenarbeit zwischen Unternehmen, die ihre Scope-3-Emissionen durch SAF-Gutschriften ausgleichen wollen.

Etihad war die erste ausländische Fluggesellschaft, die in Zusammenarbeit mit der ITOCHU Corporation und Neste MY Sustainable Fuel SAF-Lieferungen in Japan erhielt. Der Flug, der im vierten Quartal 2022 durchgeführt wurde, war die erste Lieferung von ca. 50.000USG des von Neste hergestellten Kraftstoffs, der bei einem Mischungsanteil von 39,66 % etwa 75 tCO2 reduziert.

Etihad arbeitete weiterhin mit wichtigen Akteuren der VAE wie ADNOC, Masdar und Tadweer zusammen, um die SAF-Produktionskapazitäten in den VAE auszubauen.

Unterzeichnung einer Absichtserklärung mit World Energy, die eine langfristige strategische Partnerschaft zur Dekarbonisierung des Flugverkehrs durch sektorinterne Emissionsreduzierungen begründet.

In Zusammenarbeit mit World Energy führte Etihad den ersten Netto-Null-Flug* durch, der vollständig mit nachhaltigem Flugkraftstoff (SAF) betrieben wurde. Book & Claim kompensierte die CO2-Emissionen von 216 Tonnen durch Gutschriften für nachhaltigen Flugkraftstoff.

Fortsetzung unserer Bemühungen um Wildtiere, Erhaltung und Schutz der biologischen Vielfalt und des Tierschutzes.

Pflanzung von 68.916 Mangrovenbäumen im Rahmen des Etihad Mangrovenwald- Projekts.

Etihad Airways