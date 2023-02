Etihad baut Angebot nach Frankfurt aus

Ab dem 1. Mai 2023 wird die Fluggesellschaft vier zusätzliche Flüge pro Woche anbieten, so dass die Gesamtzahl der Flüge nach Frankfurt auf 11 pro Woche steigt. Die zusätzlichen Flüge werden mit dem hochmodernen Boeing 787 Dreamliner von Etihad durchgeführt, welcher mit 28 Sitzen in der Business Class und 262 Sitzen in der Economy Class auf den Komfort der Fluggäste ausgerichtet sind.

Die Aufstockung der Flüge unterstreicht das Engagement von Etihad auf dem wichtigen deutschen Markt und erfolgt wenige Tage nach der Ankündigung, ab dem 1. Oktober Flüge nach Düsseldorf aufzunehmen.

Arik De, Chief Revenue Officer von Etihad Airways, sagt: „Wir freuen uns, unseren Gästen mehr Flüge nach Frankfurt, einem der wichtigsten Flughäfen Europas, anbieten zu können.

Die Erhöhung der Frequenz bedeutet auch eine bessere Anbindung an unser wachsendes Streckennetz und die Möglichkeit, mehr Besucher in Abu Dhabi willkommen zu heißen, wo sie unsere weltberühmte Gastfreundschaft, Kultur und Freizeitaktivitäten genießen können.“

Kunden, die mit Etihad nach oder von Frankfurt fliegen, können den Rail & Fly-Service der Fluggesellschaft nutzen, um von jedem Bahnhof im Netz der Deutschen Bahn oder der SNCF mit dem Zug zu reisen.

Etihad