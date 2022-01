Die Elbe Flugzeugwerke (EFW) hat am 20. Januar die Auslieferung des ersten Airbus A330 Umbaufrachter an Altavair L.P. bekanntgegeben.

Der erste Airbus A330 P2F (Passenger to Freighter) Umbaufrachter von Altavair L.P. wird durch den Flugzeugfinanzierer Altavair L.P. an Mas Air Cargo vermietet. Altavair L.P. beabsichtigt laut EFW weitere Airbus A330-200 P2F und Airbus 300 P2F in ihre Leasingflotte aufzunehmen.