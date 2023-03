Erste Reisewelle am Flughafen Nürnberg

In wenigen Tagen beginnen in Bayern die Osterferien. Der Albrecht Dürer Airport Nürnberg bereitet sich auf die erste große Reisewelle des Jahres vor.

Viele Familien nutzen die zwei schulfreien Wochen zum Ostereiersuchen im Warmen. Vom 31. März bis einschließlich 16. April rechnet der Airport mit 177.000 Passagieren. Zum Vergleich: Ostern 2022 wurden rund 156.000 Gäste gezählt. Das größte Passagieraufkommen wird voraussichtlich am Freitag, den 7. April mit rund 11.400 Passagieren erwartet.

„Die Osterferien sind das Warmlaufen vor der Sommerreisewelle. Wir haben uns gut vorbereitet und über die Wintermonate über 60 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt, um den Passagieren ein angenehmes Reiseerlebnis zu ermöglichen“, so Dr. Michael Hupe, Geschäftsführer des Albrecht Dürer Airport Nürnberg.

Die meisten Fluggäste werden in den Osterferien touristische Direktziele wie Antalya, Mallorca, Hurghada, Barcelona und Teneriffa ansteuern. Viele Reisende nutzen die Ferienzeit auch, um ihre im Ausland lebenden Familien, Verwandten und Freunde zu besuchen. Die beliebtesten Ziele in diesem Zusammenhang sind Thessaloniki in Griechenland und Palermo in Italien. Auch Barcelona und Girona sowie das kroatische Zadar laden zum Ostereiersammeln am Strand ein.

Bei der Buchung selbst zeichnet sich für Urlaubsreisen ein Trend zu Pauschalreisen ab. Preisbewusste Reisende buchen häufig ein All-Inclusive-Paket, was zusätzliche Budgetsicherheit bietet.

