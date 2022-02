Darauf weist Air Astana, die nationale kasachische Fluggesellschaft, hin. Die Visabefreiung gilt für Aufenthalte von maximal 30 Tagen. Neben deutschen Staatsbürgern kommen auch Angehörige anderer Länder in den Genuss der neuen Regelung. Dazu gehören unter anderem Großbritannien, die Niederlande und die Türkei.

Die übrigen Regeln zur Einreise nach Kasachstan bleiben unverändert bestehen. Dazu gehören auch coronabedingte Vorgaben wie die Vorlage eines negativen PCR-Tests, der zum Zeitpunkt des Grenzübertritts nicht älter als 72 Stunden sein darf. Air Astana empfiehlt allen Reisenden, sich rechtzeitig vor einem Flug mit den aktuellen Bestimmungen vertraut zu machen und diese uneingeschränkt zu befolgen.

„Wir freuen uns sehr, dass Kasachstan die visafreie Einreise für deutsche Staatsbürger sowie Angehörige anderer Nationalitäten wieder ermöglicht hat“, sagte Susith Hettihewa, Air Astanas Senior Regional Manager EU Central & East, Turkey. „Wir erleben schon seit Monaten eine dauerhafte Nachfrage für Flüge nach Kasachstan auf einem äußerst erfreulichen Niveau. Entsprechend haben wir trotz der Coronakrise den Flugplan in das zentralasiatische Land ab Frankfurt seit dem Sommer 2020 nicht nur stabil gehalten, sondern auch sukzessive erweitert sowie zugleich in die Qualität unseres Produkts an Bord investiert.“

Derzeit fliegt Air Astana sechsmal pro Woche von Frankfurt nach Kasachstan: viermal in die Hauptstadt Nur-Sultan (jeden Montag, Mittwoch, Freitag und Samstag), einmal nach Atyrau (jeden Freitag) und einmal nach Uralsk (jeden Mittwoch). Im Sommer 2022 nimmt Air Astana außerdem die saisonale Verbindung zwischen Hannover und Kostanai wieder in den Flugplan auf (14. Mai bis 4. September 2022, jeden Samstag und Sonntag).

Air Astana