Per Anfang Oktober hat die polnische Fluggesellschaft Enter Air eine Maschine vom Typ Boeing 737-800 am EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg stationiert und fliegt damit nach Pristina.

Im Winter 2020/21 fliegt die polnische Fluggesellschaft Enter Air im Auftrag von Air Pristina als Vollcharter von Basel nach Pristina. Vier Mal pro Woche – jeweils mittwochs, freitags, samstags und sonntags – wird die kosovarische Hauptstadt von der Stadt am Dreiländereck aus bedient. Zur Gewährleistung dieser Verbindung hat Enter Air nun per Anfang Oktober eine ihrer insgesamt 24 Maschinen am EuroAirport stationiert. Dabei handelt es sich um ein Flugzeug des Typs Boeing 737-800 mit 189 Sitzplätzen. Zudem plant die Airline für Sommer 2021 ab Basel touristische Flüge im Auftrag verschiedener Reiseveranstalter in den Flugplan aufzunehmen.

«Mit der Stationierung einer Maschine am EuroAirport wollen wir den Grundstein für eine langfristige Zusammenarbeit mit dem Flughafen Basel-Mulhouse-Freiburg legen und unser Geschäft im Dreiländereck kontinuierlich ausbauen», sagt Andrzej Kobielski, CCO von Enter Air, und fügt an: «Mit Air Pristina haben wir einen starken und in der Region etablierten Partner an unserer Seite, der uns den Markteintritt in Basel deutlich erleichtert.»

Für den Sommer 2021 plant Enter Air, zusätzlich zu den Balkan-Flügen für Air Pristina, Flüge zu touristischen Destinationen im Auftrag verschiedener Reiseveranstalter in den Flugplan aufzunehmen. Entsprechende Vorbereitungen sind derzeit im Gange.