Emirates gewinnt in drei Kategorien bei den Skytrax World Airline Awards 2022. Zwei Auszeichnungen in der Kategorie Economy Class, auch das Inflight Entertainment wird ausgezeichnet.

Die grösste internationale Airline der Welt hat bei den Skytrax World Airline Awards 2022 drei Auszeichnungen erhalten, darunter die Awards für „World's Best Economy Class“, „World's Best Economy Class Catering“ und – zum 17. Mal in Folge – „World's Best Inflight Entertainment“. Die drei Titel sind ein Beweis für das grosse Engagement von Emirates auch in der Economy Class das beste Kundenerlebnis über den Wolken zu bieten. Emirates-Fluggäste können sich in der Economy Class über grosszügige Sitzplätze, sorgfältig zusammengestellte Menüs, ein ausgezeichnetes Bordunterhaltungsprogramm und besondere Annehmlichkeiten wie Spielzeug für die kleinen Gäste und vieles mehr freuen.

Die Auszeichnung von Skytrax folgt auf die jüngste Ankündigung der Fluggesellschaft, mehr als 2 Milliarden US-Dollar in das Kundenerlebnis an Bord zu investieren. Dazu gehört eines der grössten Retrofit-Projekte in der Geschichte der Luftfahrt, das 120 Flugzeuge umfasst. Bereits ab diesem Jahr werden die Maschinen mit den neuesten Innenraumkonzepten der Airline und erstklassigen Produktverbesserungen in allen Kabinenklassen ausgestattet. Emirates investiert ausserdem über 350 Millionen US-Dollar in die nächste Generation von Inflight-Entertainment-Systemen der Firma Thales, um Fluggästen die umfangreiche Programmbibliothek der Airline mit 5.000 Kanälen auf hochauflösenden Bildschirmen sowie eine Vielzahl anderer Hightech-Features auch in der neuen A350-Flotte präsentieren zu können.

Passagiere der Economy Class von Emirates geniessen ein Menü aus regionalen und saisonalen Gerichten, das herzhafte Hauptgerichte und Beilagen sowie ein vom jeweiligen Zielland inspiriertes Dessert umfasst, ganz gleich, in welches der 130 Reiseziele im weltweiten Emirates-Streckennetz es geht. Emirates ist stolz darauf, Kulturen und Traditionen aus aller Welt zu feiern. Zu vielen internationalen Anlässen wie Diwali, Weihnachten, Ramadan, Eid Al Adha, dem chinesischen Neujahrsfest und auch zum Oktoberfest und Onam werden auf Emirates-Flügen besondere Festtags-Gerichte serviert.

Emirates bietet einen der umfangreichsten und modernsten Unterhaltungs- und Kommunikationsdienste in der Luft. ice, das von Skytrax in diesem Jahr zum 17. Mal in Folge ausgezeichnete Inflight-Entertainment-System, bietet über 5.000 Unterhaltungskanäle mit 4.000 Stunden Film- und Fernsehprogramm und fast 3.500 Stunden Musik und Podcasts. Emirates-Gäste können ausserdem aus Inhalten in 40 Sprachen wählen. Neben dem Unterhaltungsprogramm bietet Emirates ice eine Reihe weiterer nützlicher Funktionen, wie beispielsweise die Möglichkeit, den Status des Fluges abzufragen, eine Echtzeit-Ansicht des Himmels während des Starts und der Landung, EmiratesRED, den weltweit ersten TV-Shopping-Kanal an Bord und LIVE-TV. Emirates war die erste Fluggesellschaft in der Region, die eine Partnerschaft mit HBO Max eingegangen ist und exklusive Inhalte anbietet, die nur über den Streaming-Dienst verfügbar sind.

Emirates