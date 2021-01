In den nächsten Wochen sollen die drei neue USA Destinationen ins Streckennetz von Emirates aufgenommen werden. Mit Seattle, Dallas, und San Francisco wächst das Streckennetz von Dubai nach Nordamerika wieder auf zehn Direktflüge an. Emirates fliegt bereits von Dubai nach Boston, Chicago, Houston, Los Angeles, New York John F Kennedy, Toronto und Washington DC. Neben den neuen USA Destinationen werden auch die Frequenzen zu den wichtigsten Zentren nach Nordamerika erhöht. Die meisten Flüge werden mit Boeing 777 durchgeführt.