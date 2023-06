Emirates verbessert Angebot nach Indien

Emirates wird die beiden beliebten indischen Ziele mit seinem neu umgerüsteten Flaggschiff A380 anfliegen. Die neuen Premium-Economy-Sitze sowie die modernisierte Innenausstattung bieten ein gehobenes Erlebnis in allen Kabinenklassen.

Reisende auf der Strecke Dubai-Mumbai können die Emirates Premium Economy auf der Flugrotation EK500/501 buchen, während Passagiere, die zwischen Dubai und Bengaluru fliegen, ihre Flüge auf der Rotation EK568/569 buchen können, um das neueste Premium-Economy-Produkt der Branche mit luxuriösen Sitzen, mehr Beinfreiheit und einem gehobenen Speiseangebot zu geniessen. Sitze in der Premium Economy Class können ab sofort über emirates.com, Emirates-Verkaufsbüros und Reisebüros für Flüge ab dem 29. Oktober gebucht werden.

Mit der zunehmenden Einführung der umgerüsteten und verbesserten Emirates A380 mit Vier-Klassen-Konfiguration, wird die Premium Economy sukzessive auf Flügen zu weiteren globalen Zielen eingesetzt.

Die Premium Economy ist bereits auf Flügen zu neun Destinationen weltweit in Betrieb, darunter die US-Ziele New York JFK, San Francisco und Houston sowie London Heathrow, Sydney, Auckland, Christchurch, Melbourne und Singapur. Im Juli wird die Premium Economy Class auch in Los Angeles eingeführt, womit sich die Zahl der Strecken, auf denen das neueste Kabinenprodukt von Emirates angeboten wird, bis Ende 2023 auf zwölf erhöht.

Emirates nahm seine Flüge nach Indien im Oktober 1985 mit Flügen von Dubai nach Delhi und Mumbai auf. Seitdem hat Emirates sein Streckennetz in Indien auf insgesamt neun Ziele erweitert, darunter Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kalkutta, Mumbai und Thiruvananthapuram.