Emirates und Etihad stärken Zusammenarbeit

Diese erste Vereinbarung dieser Art zwischen den beiden VAE-Airlines soll die Möglichkeiten nutzen, den Tourismus in das Land aus wichtigen Quellmärkten zu steigern, indem Besuchern ermöglicht wird, mehr als eine Destination zu erleben. In diesem Sommer können Fluggäste beider Fluggesellschaften ein einziges Ticket für einen Flug nach Dubai oder Abu Dhabi kaufen, mit nahtlosem Rückflug über den jeweils anderen Flughafen. Die neue Vereinbarung bietet Reisenden, die die VAE erkunden wollen, die Flexibilität eines einzigen Tickets für die gesamte Reise und eine bequeme Gepäckabfertigung.

Adnan Kazim, CCO von Emirates, (vorne rechts) und Mohammad Al Bulooki, COO von Etihad Airways, (vorne links) unterzeichnen MoU auf dem ATM in Anwesenheit von Sir Tim Clark, President Emirates Airline, und Antonoaldo Neves, CEO von Etihad.

In der Anfangsphase des erweiterten Interline-Abkommens werden sich beide Airlines darauf konzentrieren, Besucher für Reisen in die VAE zu begeistern, indem sie den Inbound-Interline-Verkehr von ausgewählten Punkten in Europa und China aus entwickeln. Die Gabelflug-Option ermöglicht es den Besuchern, bei der Erkundung von Abu Dhabi, Dubai oder einem anderen Emirat so viel Zeit wie möglich zu sparen, da sie nicht mehr über ihren ursprünglichen Ankunftsflughafen nach Hause fliegen müssen. Passagiere, die in die VAE reisen, haben zudem die Möglichkeit, von einer Stadt im Streckennetz beider Airlines aus zu fliegen und bequem zu einem anderen Ort zurückzukehren, der entweder von Emirates oder Etihad bedient wird.

Die Absichtserklärung wurde auf dem Arabian Travel Market von Adnan Kazim, Chief Commercial Officer von Emirates, und Mohammad Al Bulooki, Chief Operating Officer von Etihad Airways, in Anwesenheit von Sir Tim Clark, President Emirates Airline, und Antonoaldo Neves, CEO von Etihad, sowie weiteren hochrangigen Vertretern unterzeichnet.

"Wir freuen uns über die erneute Zusammenarbeit mit Etihad Airways, die es beiden Airlines ermöglicht, eine neue Reihe von nahtlosen Reiseoptionen in und aus den VAE anzubieten. Emirates und Etihad nutzen ihre Stärken, um ihr jeweiliges Kundenangebot zu erweitern und den Tourismus in den VAE zu fördern. Wir sind davon überzeugt, dass diese neue Vereinbarung eine solide Grundlage für die Entwicklung weiterer Möglichkeiten zwischen den beiden Fluggesellschaften bildet und ein Beispiel ist für unser Engagement für die Vision der VAE zur weiteren wirtschaftlichen Diversifizierung", so Sir Tim Clark, Präsident Emirates Airline.

"Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Emirates in unserer gemeinsamen Mission, den Einreiseverkehr in die VAE zu unterstützen und Reisen in unsere pulsierenden Städte zu erleichtern. Mit zwei Weltklasse-Airlines, die den Tourismus in den VAE fördern, wird unser Interline-Abkommen Gästen erleichtern, das Beste von Abu Dhabi und Dubai mit einem einzigen Ticket zu erleben. Das ist eine Win-Win-Situation für Reisende in die VAE", sagt Antonoaldo Neves, Chief Executive Officer Etihad Airways.

Flugtickets können auf www.emirates.com, www.etihad.com sowie über Online-Reisebüros und stationäre Reisebüros gebucht werden. Die erweiterte Interline-Partnerschaft stützt sich auf das Engagement beider Fluggesellschaften, das Ziel der Regierung der VAE zu unterstützen, den Tourismus im Land zu fördern und die Position der VAE als bevorzugtes Reiseziel weltweit zu stärken. Der Tourismus ist eine der wichtigsten Säulen der VAE-Wirtschaft und wird nach Angaben des Emirates Tourism Council voraussichtlich bis 2027 einen Beitrag von 5,4 Prozent zum gesamten Bruttoinlandsprodukt des Landes bzw. 116,1 Milliarden AED (31,6 Milliarden USD) leisten und über eine Million Arbeitsplätze schaffen.

Dies ist das zweite Mal, dass die Fluggesellschaften eine Zusammenarbeit ankündigen. Im Jahr 2018 unterzeichneten die Emirates Group Security und die Etihad Aviation Group eine Absichtserklärung zur Stärkung der Luftsicherheit, einschliesslich des Austauschs von Informationen und Erkenntnissen in operativen Bereichen innerhalb und ausserhalb der VAE. Im vergangenen Jahr unterzeichnete Emirates eine Vereinbarung mit dem Ministerium für Kultur und Tourismus in Abu Dhabi, um die Zahl der Touristen in die VAE-Hauptstadt aus wichtigen Herkunftsmärkten über das globale Netzwerk der Fluggesellschaft zu erhöhen.