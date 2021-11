Das 18-monatige Umrüstungsprogramm, das Ende 2022 beginnen soll, wird vollständig im hochmodernen Emirates Engineering Centre in Dubai durchgeführt. Im Rahmen des Retrofits erhalten 52 A380 und 53 Boeing 777 mit dem Emirates-Premium-Economy-Produkt eine neue Kabinenklasse. Emirates erwägt außerdem, Boeing 777-Flugzeuge mit einer komplett neuen Business Class auszustatten, die über maßgefertigte Sitze in einer 1-2-1-Anordnung verfügt.

„Emirates investiert in dieses Nachrüstungsprogramm, um sicherzustellen, dass wir weiterhin die Bedürfnisse unserer Kunden erfüllen und ihnen beste Erlebnis am Himmel bieten. Seit wir vor einem Jahr unsere Premium-Economy-Sitze vorgestellt haben, haben wir eine sehr positive Resonanz erhalten. Die Kunden sind von der Qualität und dem Komfort begeistert. So wie Emirates es beim Reiseerlebnis in der First Class, der Business Class sowie der Full-Service Economy-Class gemacht hat, möchten wir auch unsere Premium Economy zu einem unverwechselbaren Emirates-Erlebnis weiterentwickeln, das in der Branche seinesgleichen sucht. Wir denken auch über ein nagelneues Business-Class-Produkt nach. Weitere Details werden wir zu gegebener Zeit bekannt geben“, sagt Sir Tim Clark, President Emirates Airline.

„Wir sind zudem stolz darauf, dass das gesamte Retrofit-Projekt an unserer Heimatbasis in Dubai durchgeführt wird. Dies zeigt, dass Emirates und das gesamte Ökosystem der Vereinigten Arabischen Emirate über eine starke Luftfahrtkompetenz verfügen, um ein solch hochspezialisiertes und technisches Programm umzusetzen“, so Sir Tim weiter.

Am Ende des Umrüstungsprogramms wird Emirates über insgesamt 111 Boeing 777 und Airbus A380 verfügen, die mit Premium-Economy-Sitzen ausgestattet sind, einschließlich der sechs A380, die bis Dezember 2021 mit vier Kabinenklassen ausgeliefert werden.

In der Emirates Boeing 777 werden fünf Economy-Class-Sitzreihen direkt hinter der Business Class entfernt, um 24 Premium-Economy-Sitze in einer 2-4-2-Konfiguration einzubauen. In der Emirates A380 werden 56 Premium-Economy-Sitze im vorderen Teil des Hauptdecks installiert, ebenfalls in einer 2-4-2-Konfiguration. Bis Ende Dezember 2021 wird die Emirates-A380-Teilflotte mit Premium Economy auf Flügen nach Frankfurt, London Heathrow, New York JFK und Paris im Einsatz sein.

