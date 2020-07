Dabei handelt es sich um eine für jeden Markt weltweit massgeschneiderte Plattform, über die Partner schnell und sicher auf das gesamte Informationsangebot zu den neuesten Produkten, Dienstleistungen und Richtlinien von Emirates zugreifen können und wenn nötig technische Hilfe erhalten.

Das Portal bietet zudem eine Reihe von Funktionen, darunter Tools zur Selbstverwaltung sowie die Automatisierung von Geschäftsprozessen, die alle darauf abzielen, die Effizienz für Emirates-Partner zu steigern und Transparenz und Klarheit über den Status von Transaktionen zu schaffen.

„Wir freuen uns sehr, unser neues Portal einzuführen, um unsere Partner auf der ganzen Welt unterstützen und noch besser mit ihnen zusammenarbeiten zu können“, kommentiert Adnan Kazim, Emirates Chief Commercial Officer. „Es handelt sich dabei um eine massgeschneiderte Plattform, die in der Branche einzigartig und ganz auf die Bedürfnisse der Partner ausgelegt ist. Wir gehen dabei auf das Feedback dieser und deren Anforderungen ein, sei es in Bezug auf Informationen, Schulungen oder technische Unterstützung. Wir sind froh, dass wir so viele erfolgreiche Partnerschaften auf der ganzen Welt unterhalten und freuen uns darauf, diese Unternehmen über die neue Plattform noch mehr einzubinden und zu unterstützen.“

„Über das Emirates Partners Portal wollen wir unseren Partnerunternehmen noch mehr Flexibilität bieten und sie unterstützen, ihren Kunden einen optimierten Service anzubieten. Diese Markteinführung erfolgt zu einem besonders kritischen Zeitpunkt in unserer Branche, an dem der Bedarf an aktuellen Reiseinformationen ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist", erklärt Adnan Kazim weiter.

Das hochmoderne Portal ist nach den NDC/IATA-Standards aufgebaut und gewährt Zugang zu Inhalten von Emirates sowie wichtigen Updates aus dem operativen Betrieb - 24 Stunden am Tag und sieben Tage in der Woche - und zu anderen Plattformen von Emirates wie „Dubai Experience“. Das Portal kann einfach mit neuen Informationen erweitert werden, was es den Commercial Teams weltweit ermöglicht, die neuesten marktrelevanten Informationen stets zeitnah in mehreren Sprachen einzuspeisen. Die Anmeldung erfolgt schnell und sicher und ist mit der bei Emirates registrierten Kennung des jeweiligen Partners verknüpft.

Für weitere Informationen können Reisebüros das Portal https://www.emirates.partners/ besuchen sowie ihre lokalen Teams für Unterstützung und Hilfe kontaktieren.

Emirates