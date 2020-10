Die Partnerschaft zwischen den Airlines bietet Emirates-Passagieren über die beiden Gateways Johannesburg und Kapstadt verbesserte Verbindungen zu mehr als 25 Inlandszielen in Südafrika und mehr als 20 weiteren regionalen Zielen im südlichen Afrika. Fluggäste der Airlines können so mit nur einem Ticket bequem zu Destinationen in Südafrika wie Bloemfontein, George, Upington, Nelspruit, Hoedspruit und Port Elizabeth sowie zu Zielen im gesamten südlichen Afrika wie Gaborone, Kasane, Vilanculos, Maun, Victoria Falls, Maputo, Windhoek, Harare, Lusaka, Ndola, Bulawayo und Livingstone u.v.a. umsteigen – ihr Gepäck wird dabei bis zur Zieldestination durchgecheckt.

Sir Tim Clark, President Emirates Airline, über die jüngste Partnerschaft: „Wir freuen uns, das neue Interline-Abkommen mit Airlink zu schliessen. Es hilft uns dabei, unsere Präsenz im südlichen Afrika zu stärken und unseren Kunden mehr Auswahl, Flexibilität und verbesserte Verbindungen zu 45 Städten zu bieten. Das Interline-Abkommen ist erst der Anfang unserer weiteren Zusammenarbeit und wir werden künftig weitere Möglichkeiten prüfen, um den Umfang unserer Partnerschaft zu erweitern".

Rodger Foster, CEO von Airlink ergänzt: „Wir sind stolz und freuen uns über unser neues Interline-Abkommen mit Emirates. Wir haben grossen Respekt vor der Fluggesellschaft, ihren Werten und ihrer globalen Reichweite und sind zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft Fluggästen, die am OR Tambo International Airport und am Cape Town International Airport umsteigen, verbesserte Reiseoptionen bieten wird.“

Emirates hat seine Flugverbindungen nach Johannesburg und Kapstadt am 1. Oktober sowie nach Durban am 8. Oktober wieder aufgenommen und entlang der gesamten Reise an Bord und am Boden verstärkte Sicherheits- und Hygienemassnahmen eingeführt. Die Fluggesellschaft stimuliert kontinuierlich die Marktnachfrage, indem sie Kunden Reisemöglichkeiten zu über 90 Destinationen via Dubai bietet und durch Partnerschaften mit Fluggesellschaften wie Airlink darüber hinaus eine erweiterte Konnektivität für ihre Passagiere schafft.