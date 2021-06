Anlässlich des Tages der kleinen und mittelständischen Unternehmen der Vereinten Nationen unterstützt Emirates KMU dabei, wieder abzuheben und ihre Reisebudgets in Belohnungen umzuwandeln. Da diese eine zentrale Rolle für die wirtschaftliche Erholung nach der Pandemie spielen, hat die Fluggesellschaft ein Business Rewards-Incentive für neue Mitglieder eingeführt, die sich für das Programm anmelden.

Kleine und mittelständische Unternehmen, die sich ab sofort bis zum 27. Juli 2021 auf dieser Website für das Emirates Business Rewards-Kundenbindungsprogramm registrieren, erhalten einen einmaligen Bonus von 10.000 Business Rewards-Punkten. Das entspricht einem Hin- und Rückflugticket in der Economy Class von ausgewählten Destinationen in Europa nach Dubai*. Bereits mehr als 20.000 Unternehmen sind Teil des Business Rewards Programms, das eine Reihe von Vorteilen bietet: Einfacheres Sammeln und Einlösen von Punkten, mehr Flexibilität bei der Punkte-Nutzung und -Aufbewahrung sowie Upgrade-Möglichkeiten, sogar bei Last-Minute-Buchungen.

Mit der Lockerung von Einreisebeschränkungen in zahlreichen Ländern haben Geschäftsreisen wieder zugenommen. KMU sind in diesem Bereich zu wichtigen Nachfragetreibern geworden, da sie ihre Reisepläne flexibel anpassen können, sobald sich neue Möglichkeiten eröffnen.

Emirates unterstützt kleine und mittelständische Unternehmen, die von der Pandemie betroffen sind. Mitglieder des Emirates Business Rewards-Programms profitieren von den flexiblen Buchungsrichtlinien der Fluggesellschaft, die zu den grosszügigsten in der Branche gehören, sowie vom Multi-Risk-Versicherungsschutz. Seit Beginn der Pandemie verlängert Emirates zudem die Gültigkeitsdauer der Punkte von Teilnehmern, falls diese ihre Reisepläne anpassen müssen.

Die Fluggesellschaft arbeitet kontinuierlich daran, ihr Streckennetz und ihre Flugpläne wieder hochzufahren, um es kleinen und mittelständischen Unternehmen zu ermöglichen, Kunden auf der ganzen Welt zu besuchen und ihre Geschäfte voranzutreiben. Dabei können sie sich sicher sein, dass ihre Erwartungen an Gesundheit und Sicherheit während der gesamten Reise erfüllt werden. Emirates ist in der Branche führend mit umfangreichen Sicherheitsmassnahmen an jedem Reiseabschnitt: Mit einem kontaktlosen Reiseerlebnis am Dubai International Airport und digitalen Verifizierungslösungen wie dem IATA Travel Pass stellt Emirates sicher, dass sie die bevorzugte Fluggesellschaft für Geschäftsreisende bleibt.

Emirates unterstützt seit langem kleine und mittelständische Unternehmen, nicht nur durch sein Business Rewards-Programm, sondern auch durch die Beschaffung von Produkten und Dienstleistungen in der gesamten Unternehmensgruppe. Hunderte von KMU verschiedenster Branchen aus der ganzen Welt haben davon profitiert, ihre Produkte einem weltweiten Reisepublikum zu präsentieren und so ihre Wachstumspläne voranzutreiben.

*Kunden müssen lediglich einen Zuschlag und die Flughafensteuer zahlen. Bonuspunkte für die Anmeldung gibt es ausschliesslich für Neuanmeldungen zwischen dem 27. Juni 2021 und dem 27. Juli 2021.