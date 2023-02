Emirates hat viel Plastik und Glas recycelt

Auf jedem Flug, der in Dubai landet, trennt das Kabinenpersonal Glas- und Plastikflaschen, bevor diese an die Recyclinganlage in Dubai gesendet werden. Das Glas wird nach Farben sortiert und zerkleinert. Die Scherben oder das recycelte Glas, das wieder eingeschmolzen werden kann, wird an Glashersteller in den Vereinigten Arabischen Emiraten geschickt, die es in die Mischung für neue Flaschen einarbeiten. Die Kunststoffflaschen werden gereinigt, zu Flocken zerkleinert, zu Pellets geschmolzen und an Hersteller von Kunststoffprodukten gesendet. So vermeiden Emirates und die Catering-Sparte Emirates Flight Catering jedes Jahr Tausende von Kilogramm Glas und Kunststoff auf Mülldeponien. Die Recycling-Initiative wurde 2019 vom umweltbewussten Emirates-Kabinenpersonal im Rahmen regelmäßiger Webinare und Veranstaltungen vorgeschlagen, bei denen innovative Ideen an die relevanten Abteilungen weitegegeben werden. Der Vorschlag wurde innerhalb weniger Wochen umgesetzt.

Die Fluggesellschaft setzt mehrere Initiativen zur Wiederverwendung von Plastik oder Verwendung nachhaltiger Materialien um, wo immer dies möglich ist:

Emirates-Decken aus recyceltem Kunststoff: Seit sechs Jahren bietet Emirates Economy-Class-Passagieren auf Langstreckenflügen nachhaltige Decken aus recycelten Plastikflaschen an. Die weichen und warmen Decken werden aus 28 recycelten Plastikflaschen hergestellt. Diese werden zuvor zu Plastikchips geschreddert, bevor sie zu Garn verarbeitet werden, wodurch ein Vliesstoff entsteht. Der feine Faden wird zu Decken verwebt. In den Jahren seit der Einführung hat die Initiative verhindert, dass über 95 Millionen Plastikflaschen auf der Mülldeponie landen. Als größtes nachhaltiges Deckenprogramm in der Airlinebranche werden durch die Verwendung von recyceltem Polyethylenterephthalat (rPET) bei der Herstellung der Decken gleichzeitig Energieemissionen um rund 70 Prozent reduziert.

Verantwortungsvolle Beschaffung hat Vorrang: Der verantwortungsbewusste Konsum ist wichtiger Umweltfokus. Emirates hat Umweltanforderungen in den Verhaltenskodex für Zulieferer aufgenommen, um den gesamten Produktlebenszyklus bereits in der Designphase zu berücksichtigen. So werden hölzerne Tee- und Kaffeerührer, Papierstrohhalme und Bordshop-Taschen aus Holz und Papier aus verantwortungsvoll bewirtschafteten Wäldern hergestellt.

Kinderspielzeug von Emirates aus nachhaltig gewonnenem Material: Für die jüngsten Gäste an Bord werden die kostenlosen Spielzeugtaschen, Babykits und Plüschtiere von Emirates aus recycelten Plastikflaschen und anderen nachhaltigen Materialien hergestellt. Gürteltaschen und Rucksäcke sind speziell für bestimmte Altersgruppen konzipiert und bestehen aus einem Garn, das zu 100 Prozent aus recycelten Plastikflaschen hergestellt wird. Jeder Kinderrucksack entsteht aus 5,5 recycelten Plastikflaschen. Durch die Produktion der Kindertaschen wurden acht Millionen Teile Plastikflaschenmüll vermieden. Die Anhänger sowie die Verpackungen bestehen aus recyceltem Karton, der wiederverwertet wird.

Wiederverwendbare Amenity Kits von Emirates: Auf Langstreckenflügen bietet Emirates kostenlose Amenity Kits in der Premium Economy Class und der EconomyClass. Die Beutel sind wiederverwendbar und bestehen aus waschbarem Kraftpapier, das mit ungiftiger Tinte auf Sojabasis bedruckt ist. Der Inhalt umfasst langlebige Reiseutensilien aus umweltfreundlichen Materialien. Die Zahnbürste besteht aus einer Kombination von Weizenstroh und Kunststoff, Socken und Augenmasken aus recyceltem Kunststoff (recyceltem Polyethylenterephthalat). Die Verpackungen bestehen zu 90 Prozent aus Reispapier.

Emirates