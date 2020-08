Das Streckennetz der Airline wächst damit im September auf 78 Destinationen und bietet Reisenden in Europa, dem Nahen und Mittleren Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum bequeme Umsteigeverbindungen via Dubai.

Die Flüge zwischen Dubai und Bangkok werden ab dem 1. September täglich mit einer Boeing 777-300ER in einer Drei-Klassen-Konfiguration durchgeführt: Flug EK384 startet um 01:50 Uhr vom Dubai International Airport (DXB) und landet um 11:30 Uhr in Bangkok (BKK). Der Rückflug, EK385, verlässt die Hauptstadt Thailands um 03:25 Uhr und landet um 06:35 Uhr in Dubai. Alle Zeiten sind Lokalzeiten.

First-Class- und Business-Class-Kunden können bei der Abreise in Bangkok und in Dubai den Emirates Chauffeur-Service nutzen und sich in der Emirates-Lounge am Dubai International Airport entspannen, für die zur Wiedereröffnung spezielle Gesundheits- und Sicherheitsmassnahmen umgesetzt wurden.