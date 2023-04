Emirates fliegt nach Montreal

Die Flüge zwischen Dubai und Montréal werden unter den Flugnummern EK243 und EK244 mit Jets des Typs Boeing 777-300ER in einer Drei-Klassen-Konfiguration durchgeführt. Bereits seit 2007 bietet Emirates Linienflüge nach Toronto an. Der tägliche Toronto-Flug wird mit dem Emirates-Flaggschiff Airbus A380 bedient.

Die Aufnahme der Montréal-Flüge erfolgt vor dem Hintergrund des Ziels der Vereinigten Arabischen Emirate und Kanadas, die wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern zu vertiefen sowie den Luftverkehrs- und Tourismussektor zu fördern und Handelsströme und -beziehungen zu stärken. Die neue tägliche Flugverbindung wird dazu beitragen, der grossen Nachfrage nach Direktflügen zwischen Dubai und Kanada nachzukommen, insbesondere zu den beiden grössten Drehkreuzen des Landes.

„Emirates freut sich, mit der Aufnahme einer weiteren Strecke sein Angebot an Direktflügen von unserem Drehkreuz Dubai nach Kanada zu erweitern. Mit Montréal kommt eine wichtige Metropole und die zweitgrösste Stadt des Landes in unser wachsendes globales Streckennetz von über 130 Zielen. Zudem erweitern wir unser Flugangebot in Nord- und Südamerika auf 18 Ziele, die wir von Dubai aus anfliegen", so Adnan Kazim, Emirates Chief Commercial Officer.

"Wir bieten unseren Kunden seit über 15 Jahren Passagier- und Frachtflüge nach Toronto an. Mit der Aufnahme von Montréal werden unsere Fluggäste noch mehr Auswahlmöglichkeiten bei der Reiseplanung haben, sei es für Geschäftsreisen, Urlaubsreisen, Bildungsreisen oder für Besuche bei Familie und Freunden. Wir möchten den Behörden der VAE und Kanada für die erweiterten Abkommen danken, die dieses neue Ziel möglich gemacht haben. Mit unserem erweiterten Angebot in das Land freuen wir uns darauf, neue Handelswege zu erschliessen, die kanadischen Unternehmen und Exporteuren eine Vielzahl von Vorteilen bringen, den Tourismus in mehr Städten fördern und mehr Arbeitsplätze in allen Sektoren schaffen, einschliesslich der Luftfahrtindustrie", so Adnan Kazim weiter.

Dank der Codeshare-Partnerschaft zwischen den beiden Fluggesellschaften haben Fluggäste von Emirates und Air Canada Zugang zu einem umfassenden Streckennetz. Zusätzlich zu den über 130 Destinationen, die Emirates anfliegt, haben Kunden durch die Partnerschaft derzeit Zugang zu 19 kanadischen Destinationen via Toronto, während Air Canada-Kunden mit Emirates nach Dubai fliegen können und Zugang zu 17 Städten in Afrika, dem indischen Subkontinent, dem Nahen und Fernen Osten haben.

Darüber hinaus können Emirates-Passagiere aus über 140 von Air Canada auf Interline-Basis betriebenen Strecken wählen, darunter 27 Ziele in Kanada und 94 Strecken zwischen Kanada und den USA und Südamerika. Durch eine optimierte Interline-Vereinbarung zwischen beiden Fluggesellschaften können Emirates-Passagiere ab Montréal künftig aus 68 Zielen wählen, darunter die USA, Mexiko, Südamerika und die Karibik, und Annehmlichkeiten wie einfache Flugrouten auf einem einzigen Ticket und reibungslose Anschlüsse geniessen. Emirates Skywards-Mitglieder können auf allen Flügen von Air Canada Meilen sammeln und diese für Prämientickets im gesamten Streckennetz von Air Canada einlösen.

Emirates fliegt seit 2007 nach Toronto und bietet seit 2009 einen A380-Dienst auf der Strecke. Seit dem 20. April wird die Emirates A380 täglich eingesetzt. Um den weltweiten Transport von Waren und Gütern zu unterstützen, bietet Emirates Cargo-Dienste mit einer Unterdeckkapazität von 20 Tonnen auf seiner Boeing 777- und bis zu 15 Tonnen an Bord seiner Airbus A380-Flotte. Die VAE sind Kanadas grösster Exportmarkt im Nahen Osten und in Nordafrika. Im Jahr 2022 belief sich der bilaterale Handel zwischen Kanada und den VAE auf mehr als 2,6 Milliarden Kanadische Dollar und wuchs in den vergangenen fünf Jahren um 53 Prozent. Nach Angaben von Statistics Canada wird der Bestand an ausländischen Direktinvestitionen der VAE in Kanada im Jahr 2021 auf 1,3 Milliarden Kanadische-Dollar geschätzt.