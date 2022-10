Emirates feiert Weltvegantag

Am 1. November ist World Vegan Day, der Welttag der veganen Ernährung. Die steigende Gästenachfrage nach rein pflanzlichen Menüs hat Emirates zum Anlass genommen, mehrere Millionen US-Dollar in das neue vegane Angebot zu investieren. Passagiere kommen nun in den Genuss von über 180 veganen Gerichten in allen Bordklassen. Die rein pflanzlichen Menüs können an Bord ausgewählt oder vorab bestellt werden. Zudem werden sie in den Emirates-Flughafenlounges serviert. Vegane Mahlzeiten gehören mittlerweile zu den am häufigsten bestellten Spezialmenüs an Bord von Emirates.

In seiner First Class und Business Class führt Emirates ein neu kuratiertes Menü an veganen Gourmetgerichten ein. Die Menüs in der Economy Class werden ebenfalls um eine neue Auswahl an pflanzlichen Optionen erweitert. Bei den neuen veganen Menüs stehen frische und qualitativ hochwertige Zutaten sowie Geschmacksvielfalt im Vordergrund.

Vegane Optionen an Bord

Emirates wurde auf Websites wie VegNews bereits als beste Fluggesellschaft für vegane Reisende eingestuft. Das neue vegane Menü in der First Clas und Business Class wurde ein Jahr lang im Emirates Flight Catering, der weltweit grössten Flugcatering-Anlage entwickelt - hier werden bis zu 225.000 Mahlzeiten pro Tag kreiert. Das Menü wird gemeinsam mit Spezialisten der chinesischen, indischen und arabischen Küche entwickelt, um eine breite Palette an Aromen und Texturen zu kreieren. Economy-Class-Passagiere können vegane Mahlzeiten vorbestellen.

Um Vielfliegern eine grosse Auswahl an unterschiedlichen Speisen und Desserts zu bieten, werden die veganen Menüs jeden Monat erneuert. In der Zubereitung wird grösstmöglicher Wert auf hochwertige und gesunde Zutaten gelegt. Dazu zählen neben veganem Käse auch glutenfreies Kichererbsenmehl oder hochwertiges Kokos- und Leinsamenöl, sowie pflanzliche Alternativen von Beyond Meat und Vitality-Säfte der Marke Barakat.

Steigende Nachfrage nach veganer Küche

Emirates bietet seit den 1990er Jahren vegane Optionen an Bord an. Ursprünglich konzentrierte sich die Nachfrage nach veganen Gerichten auf bestimmte Flugstrecken, auf denen Gäste aus religiösen Gründen vegane Speisen bevorzugen. Besonders in den letzten zehn Jahren erfreuen sich vegane Gerichte auch auf Routen in die USA, nach Australien und Europa immer grösserer Beliebtheit. Emirates servierte 2021 insgesamt mehr als 113.000 vegane Mahlzeiten.

Regionale und nachhaltige Beschaffung

Die veganen Emirates-Menüs enthalten frische Zutaten, die von verschiedenen Lieferanten aus den Vereinigten Arabischen Emiraten bezogen werden. Dazu zählen auch Kirschtomaten, Blattsalate und Kräuter von Bustanica, der grössten vertikalen Hydrokultur-Farm der Welt. Die Bustanica-Farm ist eine 40 Millionen US-Dollar umfassende Joint-Venture-Investition von Emirates Flight Catering und setzt auf leistungsstarke Technologie wie maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz und fortschrittliche Methoden sowie ein spezialisiertes Team von Agrarexperten, Ingenieuren, Gärtnern und Pflanzenwissenschaftler. Ein kontinuierlicher Produktionszyklus stellt sicher, dass die Produkte absolut frisch sind und ohne Pestizide, Herbizide oder Chemikalien angebaut werden. Alle Emirates-Passagiere erhalten Blattgemüse wie Kopfsalat, Rucola, gemischte Salate und Spinat direkt aus Bustanica. Emirates arbeitet daran, das Angebot von Obst und Gemüse, das über Bustanica bezogen wird, zukünftig weiter auszubauen.