Emirates erwirtschaftet Rekordgewinn

Emirates erzielte einen neuen Rekordgewinn und schaffte damit eine deutliche Trendwende gegenüber dem Verlust im letzten Jahr. Emirates und dnata verzeichneten beide im Geschäftsjahr 2022-23 erhebliche Umsatzsteigerungen, da die Gruppe nach der Aufhebung fast aller pandemiebedingten Beschränkungen auf der ganzen Welt ihr Luftverkehrs- und Reisegeschäft ausbaute.

Für das am 31. März 2023 zu Ende gegangene Finanzjahr verzeichnete die Emirates Group einen Rekordgewinn von 10,9 Milliarden AED (3,0 Milliarden US$), verglichen mit einem Verlust von 3,8 Milliarden AED (1,0 Milliarden US$) im letzten Jahr. Die Einnahmen der Gruppe beliefen sich auf 119,8 Milliarden AED (32,6 Milliarden US$), was einem Anstieg von 81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entspricht. Die Cash Balance der Gruppe war mit 42,5 Milliarden AED (11,6 Milliarden US$) so hoch wie nie zuvor und stieg gegenüber dem Vorjahr um 65 Prozent, was hauptsächlich auf die starke Nachfrage in den Kerngeschäftsbereichen und Kernmärkten zurückzuführen ist.

Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman und Chief Executive, Emirates Airline and Group: „Wir sind stolz auf unsere Leistung 2022-23, die nicht nur eine vollständige Erholung, sondern auch ein Rekordergebnis darstellt. Diese Leistung wäre nicht möglich gewesen ohne Seine Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident und Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai, dessen Führung entscheidend zu unserem heutigen und langjährigen Erfolg beigetragen hat. Als Architekt der fortschrittlichen Wirtschaftspolitik Dubais ist Seine Hoheit Scheich Mohammed auch die treibende Kraft hinter der Entwicklung der Emirates Group. Ohne seinen Antrieb und seine Unterstützung wäre Emirates nur halb so groß wie wir heute sind.“

„Ich bin stolz auf die Leistung der Emirates Group für 2022-23 und unseren Beitrag zur Wiederbelebung des Luftverkehrs und des Tourismus in unseren Märkten, einschließlich des erstaunlichen Wachstums der internationalen Besucherzahlen 2022 in Dubai von 97 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Group ist der größte Akteur im Luftfahrtsektor der VAE, der über 770.000 Arbeitsplätze unterstützt und einen geschätzten Beitrag zum BIP von über 47 Milliarden US-Dollar leistet. Mit unseren Wachstumsplänen – und im Einklang mit der Dubai Economic Agenda D33 – gehen wir davon aus, dass wir unseren Beitrag zum BIP der VAE in den nächsten zehn Jahren durch direkte und indirekte Beschäftigung, Ausgaben in der Lieferkette, Ausgaben für den Tourismus und Vorteile für Handel und Gewerbe durch den Frachtverkehr erheblich steigern können“, so Scheich Ahmed.

„Wir hatten die starke Rückkehr des Reiseverkehrs vorausgesehen, und als die letzten Reisebeschränkungen aufgehoben wurden und eine Flut der Nachfrage auslösten, waren wir bereit, unseren Flugbetrieb schnell und sicher zu erweitern, um unsere Kunden zu bedienen. Unsere kontinuierlichen Investitionen in unsere Marke sowie in unsere Produkte und Serviceleistungen haben dazu beigetragen, dass wir von den Kunden bevorzugt wurden und uns auf dem Markt gut positionieren konnten. Infolgedessen haben wir für das Geschäftsjahr 2022-23 ein Rekordergebnis und einen Rekordbestand an liquiden Mitteln erzielt. Dies spiegelt die Stärke unseres bewährten Geschäftsmodells, unsere sorgfältige Vorausplanung, die harte Arbeit aller unserer Mitarbeiter und unsere soliden Partnerschaften in der gesamten Luftfahrt- und Reisebranche wider“, kommentiert Scheich Ahmed die Turnaround-Performance der Unternehmensgruppe im Jahr 2022-23.

Um den Ausbau der Geschäftstätigkeit zu unterstützen und die zukünftigen Fähigkeiten zu stärken, haben Emirates und dnata im Laufe des Jahres ihre Rekrutierungsaktivitäten weltweit verstärkt. Infolgedessen stieg die Gesamtbelegschaft der Gruppe um 20 Prozent auf 102.379 Mitarbeitende, die über 160 verschiedene Nationalitäten vertreten.

Im Jahr 2022-23 investierte die Emirates Group insgesamt 7,2 Milliarden AED (2,0 Milliarden US$) in neue Flugzeuge, Einrichtungen, Ausrüstungen, Unternehmen und die neuesten Technologien, um das Unternehmen für künftiges Wachstum zu positionieren. Zu den Verpflichtungen gehören ein umfangreiches milliardenschweres Programm zur Umrüstung der Flugzeugkabinen, ein Auftrag für fünf neue 777-Frachter, der Bau eines Ausbildungszentrums für Piloten, die Eröffnung von Bustanica – der weltweit größten vertikalen Farm in Dubai – im Rahmen einer Partnerschaft mit CropOne, der Erwerb neuer Schulungsflugzeuge für Kadetten der Emirates Flight Training Academy sowie der Bau einer neuen Frachtanlage in Erbil. dnata erwarb mit 30 Prozent weiterer Anteile die vollständige Übernahme seiner Bodenabfertigung in Brasilien.

Die Emirates Group hat im Laufe der zwölf Monate auch weitere Fortschritte auf ihrem Weg zur Nachhaltigkeit gemacht. So unterzeichnete sie den Global Compact der Vereinten Nationen, eine freiwillige Initiative, in deren Rahmen Emirates und dnata darauf hinarbeiten werden, die Ziele und Grundsätze der Vereinten Nationen für nachhaltige Entwicklung (SDGs) in ihre Strategie, Kultur und Geschäftstätigkeit zu integrieren. Die Gruppe unterzeichnete auch das Versprechen des UAE Gender Balance Council, den Frauenanteil in mittleren Führungspositionen bis 2025 landesweit auf 30 Prozent zu erhöhen.

Unter den zahlreichen Umweltinitiativen von Emirates war die erfolgreiche Durchführung eines Demonstrationsfluges mit 100 Prozent nachhaltigem Flugbenzin (SAF) in einem Triebwerk einer Boeing 777 ein besonderer Höhepunkt. Diese erste Initiative in der Region trägt zu den kollektiven Daten und Bemühungen der Branche bei, eine Zukunft mit 100 Prozent SAF-Flügen zu ermöglichen. dnata verpflichtete sich 2022-23, über einen Zeitraum von zwei Jahren 100 Millionen US-Dollar (367 Millionen AED) zu investieren, um die Umwelteffizienz im gesamten Unternehmen zu verbessern und damit das Ziel zu unterstützen, seinen CO2-Fußabdruck bis 2030 um 50 Prozent zu reduzieren.

Im Laufe des Jahres unterstützte die Emirates Group verschiedene gemeinnützige und humanitäre Initiativen in ihren Märkten, darunter Hilfeleistungen für Betroffene der Überschwemmungen in Pakistan sowie der Erdbeben in der Türkei und Syrien. Darüber hinaus beteiligte sie sich weiterhin an Innovationsinkubatoren und unterstützte Programme, die qualifizierte Talente aufbauen und zukünftige Lösungen für die Luftfahrt entwickeln.

„2022-23 haben wir nicht nur die meisten unserer Geschäftstätigkeiten zurückgebracht, sondern auch unsere Präsenz und unsere Fähigkeiten durch Investitionen in Mitarbeitende, Produkte und neue Technologien ausgebaut – ein Beweis für unsere Agilität und Fähigkeit. Wir legen weiterhin ein starkes Fundament für zukünftigen Erfolg und arbeiten mit Partnern zusammen, um unser Geschäft auszubauen und innovative Lösungen für Reisen und die Luftfahrt zu entwickeln. In dem Maße, wie unser Geschäft wächst, wächst auch unsere Fähigkeit, einen positiven Einfluss auf die Gemeinschaften zu nehmen, die wir bedienen. Wir sind fest entschlossen, unseren Kunden und Stakeholdern einen Mehrwert zu bieten und gleichzeitig unsere Umweltauswirkungen zu minimieren. Wir schauen mit einem sehr positiven Ausblick in das Jahr 2023-24 und gehen davon aus, dass die Emirates Group profitabel bleiben wird. Wir werden hart daran arbeiten, unsere Ziele zu erreichen, während wir die Inflation, die hohen Treibstoffpreise sowie die politische und wirtschaftliche Unsicherheit genau im Auge behalten“, ergänzt Scheich Ahmed.

Emirates Airline

Die gesamte Passagier- und Frachtkapazität stieg im Zeitraum 2022-23 um 32 Prozent auf 48,2 Milliarden ATKMs, da die Fluggesellschaft die Wiederaufnahme von Passagierflügen in ihrem gesamten Streckennetz im Einklang mit der Aufhebung der pandemiebedingten Flug- und Reisebeschränkungen fortsetzte.

Neben der Aufnahme von Flügen nach Tel Aviv hat Emirates den Flugbetrieb zu sechs Destinationen wieder aufgenommen und den Flugbetrieb zu 62 Zielen im gesamten Streckennetz erhöht, um der starken Kundennachfrage gerecht zu werden. Am 31. März 2023 umfasste das Streckennetz von Emirates 150 Ziele auf sechs Kontinenten, darunter neun Städte, die ausschließlich von der Frachterflotte bedient werden. Das Streckennetz des Flaggschiffs A380 wurde ebenfalls hochgefahren auf zum Stichtag 43 Ziele.

Um Flugästen den Zugang zu noch mehr Zielen zu ermöglichen, unterzeichnete Emirates im Berichtsjahr neue Codeshare-Abkommen, insbesondere mit United Airlines und Air Canada, wodurch seine Konnektivität in Nord-, Mittel- und Südamerika auf über 200 neue Ziele ausgeweitet wird, zusätzlich zu den gegenseitigen Vorteilen der Vielfliegerprogramme. Emirates stärkte auch seine strategischen Partnerschaften mit Qantas und flydubai und nahm mit Airlink, Aegean, ITA Airways, Air Tanzania, Bamboo Airways, Batik Air, Philippine Airlines, Royal Air Maroc und Sky Express neue Interline- und Codeshare-Partner auf.

Emirates erhielt im Laufe des Geschäftsjahres zwei neue 777-Frachtflugzeuge. Außerdem wurden vier ältere Flugzeuge ausgemustert, darunter zwei A380, eine Boeing 777-300ER und ein Frachter. Die Gesamtflotte umfasste Ende März 260 Flugzeuge mit einem jungen Durchschnittsalter von 9,1 Jahren. Der Auftragsbestand von Emirates beläuft sich auf 200 Flugzeuge, darunter fünf zusätzliche 777-300ER-Frachter, die für 2022-23 angekündigt sind. Die langjährige Strategie von Emirates, moderne und effiziente Flugzeuge zu betreiben, bleibt unverändert. Dieses Engagement untermauert das Markenversprechen Fly Better, da eine junge Flotte besser ist für die Umwelt, besser für den Flugbetrieb und für die Kunden.

Mit einem deutlich erhöhten Kapazitätseinsatz in den meisten Märkten stieg der Gesamtumsatz von Emirates im Geschäftsjahr um 81 Prozent auf 107,4 Milliarden AED (29,3 Milliarden US$). Währungsschwankungen in einigen der wichtigsten Märkte der Fluggesellschaft, insbesondere bei Euro und Pfund Sterling sowie die Abwertung der pakistanischen Rupie, wirkten sich mit 4,5 Milliarden AED (1,2 Milliarden US$) negativ auf die Rentabilität der Fluggesellschaft aus.

Die Gesamtbetriebskosten stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 57 Prozent. Kosten für Anschaffung (Abschreibung und Amortisation) sowie Treibstoff waren 2022-23 die beiden größten Kostenkomponenten für Emirates, gefolgt von Personalkosten. Die Treibstoffkosten machten 36 Prozent der Betriebskosten aus, verglichen mit 23 Prozent in 2021-22. Die Treibstoffkosten der Fluggesellschaft stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 143 Prozent auf 33,7 Milliarden AED (9,2 Milliarden US$), was auf einen höheren Bedarf von 49 Prozent durch Kapazitätserweiterung und einen höheren durchschnittlichen Treibstoffpreis zurückzuführen ist, der um 48 Prozent gestiegen ist.

Mit der Aufhebung der weltweiten pandemiebedingten Reisebeschränkungen verbesserte Emirates seine Finanzergebnisse erheblich und verzeichnet einen Rekordgewinn von 10,6 Milliarden AED (2,9 Milliarden US$) nach einem Verlust von 3,9 Milliarden AED (1,1 Milliarden US$) im Vorjahr sowie eine außergewöhnliche Gewinnmarge von 9,9 Prozent, was das beste Ergebnis in der Geschichte der Fluggesellschaft darstellt.

Emirates beförderte im Jahr 2022-23 43,6 Millionen Passagiere (plus 123 Prozent), wobei die Sitzplatzkapazität um 78 Prozent stieg. Die Fluggesellschaft meldet einen Sitzplatzfaktor von 79,5 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 58,6 Prozent und einen Anstieg des Passagierertrags um sieben Prozent auf 37,5 Fils (10,2 US-Cent) pro verkauften Passagierkilometer (RPKM), was auf eine Veränderung im Kabinen- und Streckenmix, der Tarife und der Währung zurückzuführen ist.

Das Unternehmen investierte weiterhin in ein noch besseres Kundenerlebnis. Im Laufe des Jahres führte Emirates die Premium-Economy-Class ein, die von Fluggästen sehr positiv aufgenommen wurde, stellte die ersten sechs neu umgerüsteten A380-Flugzeuge mit komplett überarbeiteter Kabinenausstattung in den Flugdienst und eröffnete mit „Emirates World“ ein neues Einzelhandelskonzept, das sukzessive auch in anderen wichtigen Märkten eingeführt werden soll. Darüber hinaus kündigte Emirates eine Investition in Höhe von 350 Millionen US-Dollar in die neue Generation von Bordunterhaltungssystemen für die A350-Flotte an. Emirates konzentriert sich weiterhin auf digitale Initiativen, um Kunden eine schnelle und sichere Reise zu ermöglichen, und unterzeichnete ein wegweisendes Abkommen über biometrische Daten mit dem General Directorate of Residency and Foreigners Affairs in Dubai, um die Prozesse für Reisende bei der Ankunft zu beschleunigen.

Emirates SkyCargo lieferte ein solides Ergebnis und trug 16 Prozent zum Umsatz der Airline bei, obwohl verfügbare Kapazität reduziert wurde, da Flugzeuge, die während der Pandemie vorübergehend zu „Mini-Frachtern“ umgerüstet wurden, wieder vollständig im Passagierdienst sind. Die Frachtdivision baute 2022-23 ihre Führungsposition im Bereich Kühltransporte aus, indem sie auf dem fortschrittlichen Fachwissen und der Infrastruktur aufbaute, die sie zur bevorzugten Fluggesellschaft für den Transport von temperaturempfindlichen Medikamenten während der Pandemie und anderen verderblichen Gütern machte.

Emirates SkyCargo behauptete seinen Vorsprung in der globalen Luftfrachtbranche durch Konzentration auf seine Kunden, innovative Lösungen im Markt und Nutzung der Flotte und Streckennetzkapazitäten. Emirates SkyCargo unterzeichnete kommerzielle Vereinbarungen mit United Airlines und Air Canada, um seine Reichweite und Kapazitäten für Kunden zu erweitern, führte mit WebCargo einen neuen digitalen Kanal ein, über den Kunden direkt auf ihre Flüge für ihre Frachtsendungen zugreifen und diese buchen können, und stellte Emirates Delivers UK vor, um E-Commerce-Versandlösungen auf Kunden in den VAE auszuweiten. In Zusammenarbeit mit der International Humanitarian City in Dubai stellte Emirates SkyCargo sein Know-how und seine Kapazitäten auch für den Transport von Hilfsgütern nach Pakistan, in die Türkei und nach Syrien zur Verfügung.

Aufgrund der konstanten Luftfrachtnachfrage während des gesamten Jahres verzeichnete der Frachtbereich einen soliden Umsatz von 17,2 Milliarden AED (4,7 Milliarden US$). Dies war ein Rückgang von 21 Prozent gegenüber der außergewöhnlichen Leistung des letzten Jahres, die durch die Pandemie bedingt wurde. Der Frachtertrag pro Frachttonnenkilometer (FTKM) stieg um drei Prozent, obwohl mehr Frachtkapazität auf den globalen Markt zurückkehrte, blieb aber im Vergleich zum Markt während der Pandemie aufgrund der stetigen und starken Nachfrage auf einem hohen Niveau. Die beförderte Tonnage ging um 14 Prozent auf 1,8 Millionen Tonnen zurück, was auf die Verringerung verfügbarer Frachterkapazitäten für das gesamte Jahr und die Wiederaufnahme von mehr Passagierflügen zurückzuführen ist. Ende 2022-23 bestand die gesamte Frachtflotte von Emirates SkyCargo aus elf Jets des Typs Boeing 777F.

Der Umsatz des Emirates-Hotelportfolios stieg im vergangenen Geschäftsjahr um zwölf Prozent auf 675 Millionen AED (184 Millionen US$), was den Tourismusaufschwung, insbesondere nach Dubai, widerspiegelt.

Die Fluggesellschaft hat immer wieder bewiesen, dass sie in der Lage ist, ihre vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen. Neben der Rückzahlung von Verbindlichkeiten aus der Flugzeugfinanzierung bei Fälligkeit hat das Unternehmen weitere drei Milliarden AED (817 Millionen US$) der insgesamt während der COVID-19-Krise aufgenommenen 17,5 Milliarden AED (4,8 Milliarden US$) erfolgreich zurückgezahlt. Diese Gewissheit stärkt das Vertrauen der Finanzierungspartner in das Geschäftsmodell und ermöglichte es dem Unternehmen, in diesem Geschäftsjahr Schulden in Höhe von 4,5 Milliarden AED (1,2 Milliarden US$) neu zu bewerten und weitere 1,2 Milliarden AED zur Finanzierung des Erwerbs von zwei neuen B777-Frachtflugzeugen über ein islamisches Finanzierungsleasing zu besonders effektiven Margen aufzunehmen. Angesichts steigender Zinssätze hat Emirates sein Nettorisiko geschickt gemanagt und die Auswirkungen von Zinsschwankungen auf das Endergebnis wirksam abgefedert. Darüber hinaus sorgte ein proaktives Managementprogramm für das Währungsrisiko für anhaltende finanzielle Stabilität und Widerstandsfähigkeit, indem es eine Reihe von Hedging-Strategien einschließlich Termingeschäften und natürlichen Hedges einsetzte. Emirates schloss das Geschäftsjahr mit einem außergewöhnlichen Barvermögen von 37,4 Milliarden AED (10,2 Milliarden US$) ab, 79 Prozent höher als zum 31. März 2022.

dnata

Die Erholung von der Pandemie war in fast allen dnata-Geschäftsbereichen zu spüren, und dnata steigerte seinen Gewinn im Geschäftsjahr 2022-23 um 201 Prozent auf 331 Millionen AED (90 Millionen US$). Aufgrund der weltweit wachsenden Flug- und Reisetätigkeit stieg der Gesamtumsatz von dnata um 74 Prozent auf 14,9 Milliarden AED (4,1 Milliarden US$). Auf das internationale Geschäft entfallen 72 Prozent des Umsatzes, was einem Anstieg von 10 Prozentpunkten gegenüber dem Vorjahr entspricht. Im Laufe des Jahres arbeitete dnata eng mit seinen Kunden zusammen, um die Herausforderungen des Arbeitskräftemangels und der steigenden Inflation in den wichtigsten Märkten wie Großbritannien, USA, Europa und Australien zu meistern. Um die Grundlage für künftiges Wachstum zu schaffen, investierte dnata 467 Millionen AED (127 Millionen US$) im Jahr 2022-23.

Zu den wichtigsten Investitionen des Jahres gehörten ein neues Frachtzentrum in Amsterdam, neue moderne Fracht- und Bodendiensteinrichtungen in Erbil, die weltweite Einführung des fortschrittlichen „OneCargo“-Systems zur Digitalisierung und Automatisierung von Geschäftsfunktionen, die Ausweitung des Marhaba-Betriebs in Dubai und Sansibar sowie die Wiedereröffnung renovierter Catering-Einrichtungen in Sydney mit energieeffizienten Installationen und verbesserter Ausrüstung.

Im Jahr 2022-23 stiegen die Betriebskosten von dnata um 74 Prozent auf 14,6 Milliarden AED (4,0 Milliarden US$), was mit der Ausweitung der Geschäftstätigkeit in den Geschäftsbereichen Flughafenbetrieb, Catering und Reisen zusammenhängt und durch den Inflationsdruck in allen Märkten, vor allem bei Arbeitskräften und Lebensmitteln, beeinflusst wurde.

Die Cash Balance von dnata verbesserte sich um mehr als 200 Millionen AED auf 5,1 Milliarden AED (1,4 Milliarden US$). Der Netto-Mittelabfluss aus Finanzierungstätigkeiten, hauptsächlich Zahlungen für Darlehen und Leasing, belief sich auf 906 Millionen AED (247 Millionen US$), während das Unternehmen Nettoliquidität in Höhe von 528 Millionen AED (144 Millionen US$) für wesentliche Investitionstätigkeiten einsetzte. Das Unternehmen verzeichnete im Jahr 2022-23 einen positiven operativen Cashflow von 1,4 Milliarden AED (381 Millionen US$), was auf die erheblichen Umsatzsteigerungen zurückzuführen ist.

Die Einnahmen aus dem Flughafenbetrieb von dnata, einschließlich Boden- und Frachtabfertigung, stiegen auf 7,2 Milliarden AED (2,0 Milliarden US$). Die Zahl der von dnata weltweit abgefertigten Flugzeuge stieg um 35 Prozent auf 712.383, die abgefertigte Fracht ging um acht Prozent auf 2,7 Millionen Tonnen zurück, was die erhöhte Flugaktivität in allen Märkten widerspiegelt, da letzte Pandemie-Beschränkungen aufgehoben wurden und dnata-Kunden ihre Dienste wieder aufgenommen haben. Im Jahr 2022-23 nahm dnata die Bodenabfertigung im neu errichteten Terminal des internationalen Flughafens Sansibar Abeid Amani Karume auf, zusammen mit Emirates Leisure Retail (ELR) und MMI als Hauptkonzessionär für alle Gastronomie-, Duty-Free- und Handelsgeschäfte im Terminal. Darüber hinaus hat dnata seine Aktivitäten in Kanada ausgeweitet und ist Partner der GTA Group, um in Vancouver und Calgary hochwertige und sichere Frachtdienste anzubieten.

Das Catering- und Einzelhandelsgeschäft von dnata trug 4,8 Milliarden AED (1,3 Milliarden US$) zum Umsatz von dnata bei, was einer Steigerung von 187 Prozent entspricht. Das Inflight-Catering-Geschäft lieferte 111,4 Millionen Mahlzeiten an Airline-Kunden, fast dreimal so viele wie im letzten Jahr, da Airline-Kunden in aller Welt ihren Flugbetrieb wieder aufnahmen. Der Geschäftsbereich Catering & Retail von dnata hat die Produktion erheblich gesteigert, um Airlines bei der Wiederaufnahme des Flugbetriebs nach der Pandemie zu unterstützen, insbesondere in Australien und den Schlüsselmärkten Großbritannien und USA. dnata arbeitete intensiv mit Kunden an der Anpassung von Speiseplänen, um Problemen in der Lieferkette und durch die Lebensmittelinflation zu begegnen.

In den Vereinigten Arabischen Emiraten unterzeichnete die Tochtergesellschaft Alpha Flight Services einen Konzessionsvertrag, wonach sie am internationalen Flughafen Ras Al Khaimah Flugcateringdienste für mehr als zehn Fluggesellschaften erbringen und drei F&B-Lokale sowie eine Flughafenlounge betreiben wird. Zu den bemerkenswerten Vertragsabschlüssen für die Catering-Abteilung im Jahr 2022-23 gehören mehrjährige Verträge mit Australiens jüngster Fluggesellschaft Bonza und mit Air India für Flüge in London, Birmingham und Mailand, Verträge mit United Airlines und Edelweiss Air für Flüge in Jordanien sowie mit Lufthansa und Swiss International Air Lines in Singapur.

Der Umsatz des Geschäftsbereichs Travel Services von dnata stieg um 227 Prozent auf 2,3 Milliarden AED (618 Millionen US$). Der ausgewiesene Gesamttransaktionswert (TTV) der verkauften Reisedienstleistungen stieg um 203 Prozent auf 7,0 Milliarden AED (1,9 Milliarden US$), ein deutlicher Zuwachs gegenüber dem Vorjahr. Dies spiegelt die außergewöhnliche Situation des letzten Jahres wider, als sich das Geschäft von den COVID-bedingten Buchungsstornierungen erholte.

dnata Representation Services verstärkte den bestehenden Kundenservice für Lufthansa in Europa und baute die Beziehung zu American Airlines aus, indem es dem Generalvertreter der Fluggesellschaft in Indien eine Reihe von Verkaufs- und Marketingdienstleistungen zur Verfügung stellte. dnata wurde im Nahen Osten zum bevorzugten Reisepartner von American Express Global Business Travel und baute seine langjährige Partnerschaft mit Club Med aus. Aufgrund gestiegener Besucherzahlen und Nachfrage nach Dubai-Erlebnissen hat Arabian Adventures sein beliebtes Übernachtungs-Safari-Erlebnis im Naturschutzgebiet Dubai Desert Conservation Reserve erweitert und verbessert. Yalago, dnatas Spezialist für den Freizeit-Großhandel, baute globale Teams in den Märkten aus und verzeichnete im Jahr 2022 einen Anstieg der Hotelbuchungen um 92 Prozent gegenüber dem Vorjahr.