Die Fluggesellschaft Emirates Airlines erweitert mit diesem Schritt ihr Streckennetz in Afrika damit auf elf Destinationen und fliegt weltweit wieder über 80 Ziele an. Um der steigenden Nachfrage nachzukommen, bietet Emirates Reisenden in Europa, dem Nahen und Mittleren Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum erneut zahlreiche bequeme Verbindungen nach und via Dubai. Die Flüge von Dubai nach Accra und Abidjan werden als Gabelflug angeboten und dreimal wöchentlich mit einer Boeing 777-300ER durchgeführt.