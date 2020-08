Im Laufe der Woche hat die Fluggesellschaft bereits ihren A380-Flugbetrieb nach Amsterdam und Kairo wieder aufgenommen und einen zweiten täglichen A380-Flug nach London Heathrow eingeführt, um auf die Marktnachfrage zu reagieren und ihren Kunden noch mehr Reisemöglichkeiten zu bieten. Emirates hat damit den A380-Dienst zu bereits fünf Destinationen wieder aufgenommen und weitet den Einsatz des bei Passagieren beliebten Doppeldeckers entsprechend der Nachfrage sukzessive weiter aus. Emirates-Gäste können die A380 derzeit täglich auf Flügen nach Amsterdam, viermal wöchentlich nach Kairo, zweimal täglich nach London Heathrow, einmal täglich nach Paris und ab dem 8. August einmal wöchentlich nach Guangzhou erleben.

Darüber hinaus fliegt Emirates seit vergangener Woche wieder von Dubai nach Addis Abeba, Clark, Dar es Salaam, Nairobi, Prag, São Paulo, Stockholm und auf die Seychellen. Mit höchster Priorität auf Sicherheit baut die Fluggesellschaft ihr Linienflug-Angebot im August damit schrittweise auf 68 Destinationen aus – das entspricht 50 Prozent des Streckennetzes, das sie vor der globalen Pandemie bedient hat.

Emirates bietet bequeme Verbindungen zwischen Amerika, Europa, Afrika, dem Nahen und Mittleren Osten sowie dem asiatisch-pazifischen Raum via seinem Drehkreuz Dubai. Die Einreise nach Dubai ist zudem sowohl für Urlauber als auch für Geschäftsreisende wieder möglich. COVID-19 PCR-Tests sind für alle in Dubai (und den Vereinigten Arabischen Emiraten) ankommenden Passagiere im Einreise- und Transitverkehr obligatorisch, einschliesslich Bürger der VAE sowie Einwohner und Touristen, unabhängig davon, aus welchem Land diese einreisen.

Deckung von COVID-19-bedingten medizinischen Kosten während der Reise: Fluggäste können wieder mit mehr Zuversicht reisen, weil Emirates sich als erste Airline der Welt dazu verpflichtet hat, durch COVID-19- bedingte medizinische Kosten während der Reise für diese zu übernehmen. Die Deckung bietet Emirates seinen Kunden unabhängig von der Reiseklasse oder dem Reiseziel kostenfrei an. Sie gilt ab sofort für Fluggäste, die bis zum 31. Oktober 2020 mit Emirates fliegen (der erste Flug muss am oder vor dem 31. Oktober 2020 abgeschlossen werden). Die Gültigkeit beträgt 31 Tage ab dem Zeitpunkt, an dem Passagiere den ersten Abschnitt ihrer Reise zurücklegen. Das bedeutet, dass Kunden von Emirates weiterhin von der zusätzlichen Sicherheit durch die Kosten-Deckung profitieren können, auch wenn sie nach der Ankunft an ihrem Emirates-Zielort in eine andere Stadt weiterreisen.

Die Nummer der Hotline und Einzelheiten darüber, welche Kosten im Zusammenhang mit COVID-19 gedeckt sind, sind unter www.emirates.com/COVID19assistance verfügbar.

Gesundheit und Sicherheit: Emirates hat ein umfassendes Massnahmenpaket für jeden Reiseabschnitt eingeführt, um die Sicherheit seiner Passagiere und Mitarbeiter am Boden sowie in der Luft zu gewährleisten. Dazu gehören kostenlose Hygienekits mit Masken, Handschuhen, Handdesinfektionsmitteln und antibakteriellen Tüchern für alle Fluggäste. Nach der Landung in Dubai durchläuft jedes Flugzeug ein optimiertes Reinigungs- und Desinfektionsverfahren. Weitere Informationen dazu unter www.emirates.com/yoursafety.

Reisebeschränkungen: Fluggäste sollten beachten, dass Reisebeschränkungen weiterhin bestehen und Passagiere nur dann auf Flügen akzeptiert werden, wenn sie die Anforderungen und Einreisekriterien der jeweiligen Zielländer erfüllen. Weitere Informationen unter dem Link www.emirates.com/travelrestrictions. Die Reisebestimmungen für Einwohner Dubais sind unter www.emirates.com/returntoDubai veröffentlicht.

Emirates fliegt derzeit zu über 60 Zielen weltweit und bietet Reisenden zwischen den Regionen Europa, Naher und Mittlerer Osten, Afrika, Asien-Pazifik sowie Amerika sichere und bequeme Flüge über sein Drehkreuz Dubai. Aus der Schweiz heraus verbindet Emirates mit aktuell einem täglichen Linienflug ab Zürich (seit 1992 im Streckennetz) sowie drei wöchentlichen Liniendiensten ab Genf (seit 2011 im Streckennetz) Menschen und Orte auf der ganzen Welt. An Bord einer modernen Flotte bietet Emirates in allen Klassen seinen Gästen vielfach ausgezeichneten Komfort und Service, die Gastlichkeit seiner internationalen Kabinenbesatzung sowie ein umfangreiches Unterhaltungsprogramm mit über 4.500 On-Demand-Kanälen. Emirates-Flüge können online auf emirates.ch, telefonisch unter +41 844 111 555 sowie im Reisebüro gebucht werden. Emirates SkyCargo, die Frachtdivision von Emirates, transportiert aktuell dringend benötigte medizinische Hilfsgüter und andere Waren auf Linien-, Ad-hoc und Charterflügen zu über 100 Destinationen auf der ganzen Welt. Weitere Informationen unter www.emirates.ch.

Emirates