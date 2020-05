Emirates verstärkt wegen der Corona Krise die Sicherheitsmassnahmen für Kunden und Mitarbeiter am Flughafen und an Bord.

Gesundheit und Sicherheit stehen an erster Stelle: Alle Flugbegleiter sowie Mitarbeiter am Flughafen Dubai International (DXB), die in direktem Kontakt mit den Passagieren stehen, tragen bei Emirates ab sofort eine persönliche Schutzausrüstung (PSA), die neben Masken und Handschuhen auch einen Einweg-Schutzkittel über der Uniform und ein Sicherheitsvisier umfasst. Emirates erweitert damit die Sicherheitsmassnahmen am Flughafen und an Bord, um die Gesundheit und Sicherheit seiner Kunden und Mitarbeiter auch weiterhin zu gewährleisten.

Am Flughafen Dubai International ist das Tragen von Handschuhen und Masken für alle Reisenden und Mitarbeiter obligatorisch. Thermoscanner kontrollieren zudem die Körpertemperatur aller Passagiere und Angestellten, die den Flughafen betreten. Auf dem Boden und in den Wartebereichen wurden physische Abstandsanzeiger angebracht, um Flugästen zu helfen, beim Einchecken und Einsteigen den notwendigen Abstand einzuhalten. Das Flughafenteam hat darüber hinaus Schutzbarrieren an jedem Check-in-Schalter installiert, um den Gästen und Angestellten während der Interaktion am Schalter zusätzliche Sicherheit zu geben.

Die Sitzplätze an Bord von Emirates-Flügen werden den Passagieren bereits vor dem Flug fest zugeteilt, wobei zwischen einzelnen Reisenden oder Familiengruppen unter Einhaltung geltender Abstandsregeln Sitze frei bleiben.

Aus Gesundheits- und Sicherheitsgründen hat Emirates auch sein Serviceprogramm während des Fluges angepasst. Speisen und Getränke werden weiterhin in Boxen im Bento-Stil angeboten, um den Kontakt zwischen den Flugbegleitern und den Passagieren während der Services zu reduzieren und das Risiko von Berührungspunkten zu minimieren. In den individuellen Boxen erhalten die Passagiere Sandwiches, Getränke, Snacks und Desserts.

Zeitschriften und anderes gedrucktes Lesematerial stehen vorübergehend nicht zur Verfügung. Handgepäck wird derzeit auf Flügen nicht akzeptiert. Die an Bord erlaubten Gegenstände beschränken sich auf Laptops, Handtaschen, Aktenkoffer oder Babyartikel. Alle anderen Gegenstände müssen eingecheckt werden. Emirates addiert das Freigepäck für Handgepäck auf die jeweilige Freigepäckmenge für aufgegebenes Gepäck beim Check-in. Die Passagiere müssen während der gesamten Reise vom Einchecken bis zum Aussteigen Masken und Handschuhe tragen.

Alle Emirates-Flugzeuge werden in Dubai nach jeder Reise einer verstärkten Reinigung und Desinfektion unterzogen.

