Emirates wird in diesem Jahr noch drei weitere Airbus A380 von Airbus erhalten. Das letzte bestellte Flugzeug soll im November in die Flotte aufgenommen werden.

Alle drei noch auszuliefernde A380-Jets werden mit der neuen Premium-Economy-Klasse von Emirates sowie der neuesten Kabinenausstattung und den charakteristischen Merkmalen der Emirates A380 ausgestattet sein. Dazu gehören die Privatsuiten sowie die Spa-Duschen der First Class, die beliebte Bord-Lounge mit Bar, Flachbettsitze in der Business Class sowie die branchenweit grössten Bildschirme am Platz, auf denen die Kunden in allen Klassen das umfangreiche Bordunterhaltungsprogramm ice geniessen können.

Mit diesen Auslieferungen wird die A380-Flotte von Emirates im November insgesamt 118 Flugzeuge umfassen, darunter sechs Jets, die mit Premium-Economy-Sitzen in einer Vier-Klassen-Konfiguration ausgestattet sind.

„Wir haben uns mit Airbus darauf geeinigt, die Auslieferung unserer verbleibenden A380-Bestellungen vorzuziehen, und haben die Finanzierung für diese Flugzeuge gesichert. Mit diesen neuen Flugzeugen werden wir auch weitere, stark nachgefragte Premium-Economy-Sitze anbieten können, da wir uns auf die vollständige Einführung dieses Kabinenprodukts in den kommenden Monaten vorbereiten", so Sir Tim Clark, President Emirates Airline.

„Emirates wird auch in den nächsten zwei Jahrzehnten der grösste Betreiber dieses geräumigen und modernen Flugzeugs sein, und wir werden mit kontinuierlichen Investitionen in unser Produkt und in unsere Serviceleistungen dafür sorgen, dass die Emirates A380 weiterhin ein beliebtes Kundenerlebnis bleibt“, so Sir Tim Clark weiter.

Mit den Lockerungen der Reisebeschränkungen durch die weltweite Einführung der COVID-19-Impfstoffe wird Emirates ab Oktober den A380-Flugetrieb auf mehr als einem Dutzend beliebter Strecken ab Dubai durchführen: nach Amman, Kairo, Düsseldorf, Frankfurt, Guangzhou, London-Heathrow, Los Angeles, Manchester, Mauritius, Moskau, München, New York-JFK, Paris, Toronto, Wien, Washington DC und Zürich. Die Vier-Klassen-A380 von Emirates kommt derzeit auf den Strecken nach London (LHR) und Paris (CDG) zum Einsatz. Die komfortablen und luxuriösen lederbezogenen Emirates-Premium-Economy-Sitze mit grosszügiger Beinfreiheit werden derzeit noch als Vor-Ort-Upgrades für bestimmte Kunden angeboten.

Emirates