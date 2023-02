Emirates baut Trainingskapazität aus

Emirates Airlines plant am Flughafen Dubai ein neues Trainingsgebäude mit Plätzen für bis zu sechs Full Flight Simulatoren.

Emirates wird in Kürze mit dem Bau einer hochmodernen Trainingseinrichtung beginnen, die sechs sogenannte Full Flight Simulator Bays (FFS) für seine zukünftigen Airbus A350- und Boeing 777X-Flugzeuge beherbergen wird. Der über 5.800 Quadratmeter große Neubau soll im März 2024 eröffnet werden.

„Diese 135 Millionen US-Dollar umfassende Investition in den Bau eines neuen Zentrums für unser Pilotentraining wird sicherstellen, dass Emirates bereit ist, das Pilotentraining vor der Auslieferung unserer neuen Flugzeugflotte ab 2024 zu beginnen. Das Gebäude wird mit den neuesten, technologisch fortschrittlichsten Simulatoren ausgestattet sein, um Piloten das beste Training zu bieten. Die Anlage wird Solarenergie nutzen, um den Energieverbrauch zu reduzieren“, sagt Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman und Chief Executive der Emirates Airline and Group.

Das neue Gebäude in Dubai wird an das bestehende Trainingszentrum von Emirates angrenzen und ermöglicht eine gute Integration mit allen anderen Pilotentrainingseinheiten. Die Pilotenschüler im Trainingsmodul werden künftig in der Lage sein, die Cockpitumgebung mit auf sie zugeschnittenen Geräten einzurichten, zu konfigurieren und die Daten vor Beginn des Trainings auf den Simulator hochzuladen. Dieses innovative und einzigartige Konzept soll die Vorbereitungszeit der Auszubildenden verkürzen, um die Trainingseinheit im Simulator optimal ausnutzen zu können.

Mit dem neuen zusätzlichen Trainingszentrum kann Emirates seine Pilotentrainingskapazität um 54 Prozent pro Jahr erhöhen. In allen Schulungsgebäuden der Fluggesellschaft werden die Piloten über mehr Flexibilität und Einrichtungen verfügen. Die 17 Full Flight-Simulatoren bieten eine Kapazität von mehr als 130.000 Trainingsstunden pro Jahr. In Übereinstimmung mit der geplanten Auslieferung der ersten Emirates Airbus A350-Flugzeuge wird die neue Einrichtung im Juni 2024 mit der Ausbildung der ersten A350-Piloten beginnen.

Zusätzlich zu den modernen Schulungseinrichtungen für die Cockpitbesatzung bietet Emirates eine Reihe erstklassiger Schulungs- und Entwicklungsprogramme für seine Mitarbeitenden und andere Luftfahrtfachleute an. Dazu gehören am Standort Dubai die Emirates Flight Training Academy für Kadetten, die Emirates Aviation University, das Emirates Cabin Crew Training Centre und zahlreiche, speziell für verschiedene Mitarbeitergruppen entwickelte Programme.

Emirates fliegt derzeit zu 140 Zielen weltweit und bietet Reisenden zwischen den Regionen Europa, Naher und Mittlerer Osten, Afrika, Asien-Pazifik sowie Amerika zuverlässige und bequeme Flüge über sein Drehkreuz Dubai. Von Deutschland aus verbindet Emirates mit mehreren täglichen Linienflügen ab Frankfurt, München, Düsseldorf sowie Hamburg Menschen und Orte auf der ganzen Welt.