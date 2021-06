Weiterer Ausbau des Streckennetzes: Emirates stockt seinen Flugbetrieb auf, um der gestiegenen Nachfrage nach Ferienreisen im Sommer aufgrund der gelockerten Reisebeschränkungen gerecht zu werden. Die Fluggesellschaft hat ihr Streckennetz schrittweise und sicher wieder hochgefahren. Aktuell bedient Emirates 115 Passagierziele und wird bis Ende Juli wieder fast 90 Prozent seines Streckennetzes von vor der Pandemie anfliegen und 880 wöchentliche Flüge in 124 Städten anbieten.

Allein im kommenden Monat wird Emirates Flüge zu sieben Städten wieder aufnehmen: Venedig am 1. Juli; Phuket, Nizza, Orlando und Mexiko-Stadt am 2. Juli; Lyon am 9. Juli und Malta am 14. Juli. Ab dem 22. Juli wird die Fluggesellschaft ausserdem Flüge in die zweitgrösste Stadt Floridas und einen der beliebtesten Ferienorte der Welt, Miami, aufnehmen.

Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Emirates Chairman und Chief Executive, sagte: „Emirates setzt sich dafür ein, Dubai, Unternehmen und Städte auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden, und wir arbeiten hart daran, unser Streckennetz wieder aufzubauen und Passagieren den Zugang zu weiteren Zielen in Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden und Stakeholdern zu ermöglichen. Die jüngsten Entwicklungen ermutigen uns, da viele Länder begonnen haben, sich wieder für internationale Besucher zu öffnen. Wir sehen starke Anzeichen für eine aufgestaute Nachfrage überall dort, wo die Beschränkungen gelockert wurden. Emirates passt sein Flugangebot strategisch an und identifiziert Möglichkeiten, die Präsenz zu erhöhen und den Kunden mehr Auswahl dabei zu bieten, sicher und komfortabel dorthin zu gelangen, wo sie in diesem Sommer wollen.“

Emirates erhöht die Frequenzen zu zwölf Städten in Europa, Afrika und Nordamerika, die wieder für internationale Besucher geöffnet werden und eine quarantänefreie Einreise ermöglichen. Zu den Emirates-Destinationen mit erweiterten Flugplänen für Juli und August gehören: München, Düsseldorf und Hamburg sowie Zürich, Wien, Prag, Madrid, Stockholm, Brüssel, Lissabon, Chicago und Tunis. In Europa fliegt die Airline derzeit mehr als 30 Städte in 20 Ländern an, darunter die beliebten Urlaubsziele Griechenland, Spanien, Italien, Frankreich und Malta, in die ohne Quarantäne bereist werden können.

In den Vereinigten Staaten baut Emirates seine Präsenz ebenfalls weiter aus. Mit der Aufnahme von Miami in das Streckennetz im Juli bietet die Airline mehr als 70 wöchentliche Flüge in die USA, darunter Boston, Chicago, New York (JFK und Newark), Houston, Dallas, Los Angeles, San Francisco, Seattle, Washington DC und Orlando. Ausserdem baut Emirates seine Transatlantik-Verbindungen Mailand-New York und Athen-Newark aus, um dem grossen Passagieraufkommen und der hohen Nachfrage nach seinen Premium-Klassen gerecht zu werden.

Emirates erweitert in diesem Sommer darüber hinaus sein A380-Streckennetz und setzt sein Flaggschiff dann auf 129 wöchentlichen Flügen zu 15 Städten ein. Während des Sommers plant die Airline, mehr als 30 ihrer A380 in Dienst zu stellen, um ihre aus 151 Flugzeugen bestehende Flotte von Boeing 777-Flotte zu ergänzen.

Emirates wird mit der A380 im Sommer Kairo, Jeddah, Amman, Guangzhou, London Heathrow, Manchester, Frankfurt, Wien, Paris, München, Moskau, New York JFK, Los Angeles, Washington D.C. und Toronto anfliegen. Der verstärkte Einsatz der A380 unterstreicht die Bedeutung des Flugzeugs für die Erholungs- und Wachstumsstrategie von Emirates. Die A380 gewährleistet eine effiziente Nutzung der Kapazität auf stark nachgefragten Routen und ermöglicht es der Fluggesellschaft, mehr Passagiere das beliebte A380-Erlebnis zu bieten.

Emirates-Kunden können sich diesen Sommer auf ihren Reisen sicher sein, dass ihre Gesundheit und Sicherheit weiterhin oberste Priorität haben. Bei Flügen ab Dubai können Kunden die Vorteile kontaktloser Serviceleistungen bei fast jedem Abschnitt ihrer Reise für zusätzlichen Schutz nutzen. Die Fluggesellschaft wird ausserdem ihre digitalen Verifizierungsmöglichkeiten ausbauen und ihren Passagieren in diesem Sommer noch mehr Möglichkeiten bieten, den IATA-Reisepass zu verwenden. Kunden, die von Dubai fliegen, kommen im Rahmen der Zusammenarbeit der Fluggesellschaft mit der Dubai Health Authority ausserdem in den Genuss der papierlosen Abwicklung der Verifizierung ihrer Covid-19-bezogenen medizinischen Unterlagen.

Emirates