Emirates startet das neue Jahr mit seiner jährlichen „Fly Better“-Kampagne und bietet Reisenden ab der Schweiz Inspirationen und attraktive Sondertarife zu beliebten Zielen wie Dubai, der Indische Ozean sowie Asien und Afrika.

Destination / Region Economy Class* Business Class* Dubai ab CHF 579 ab CHF 4.299 Indischer Ozean ab CHF 649 ab CHF 2.699 Afrika ab CHF 549 ab CHF 2.549 Fernost ab CHF 549 ab CHF 2.499 Westasien ab CHF 649 ab CHF 3.049



*Preise für Hin- und Rückflug, inklusive Steuern und Gebühren. Begrenztes Sitzplatzangebot. Preise können je nach Abflughafen (Zürich oder Genf) variieren. Es gelten besondere Tarifbedingungen und die AGBs von Emirates.

Emirates bietet seinen Kunden flexible Umbuchungsoptionen und kostenfreien Multi-Risiko-Reiseversicherungsschutz inklusive COVID-19-Absicherung. Die Sondertarife können ab sofort bis zum 20. Januar 2021 online auf emirates.ch, telefonisch unter +41 844 111 555 sowie im Reisebüro gebucht werden. Der angegebene Reisezeitraum ist ab sofort bis zum 15. Juni 2021 (letztes Rückflugdatum).

Mit dem „My Emirates Pass“ legt die Fluggesellschaft wieder ihr exklusives Angebot auf und verwandelt die Bordkarte in einen Saisonpass. Das Angebot umfasst Ermäßigungen in über 300 Restaurants, in über 35 Spas sowie bei zahlreichen Touristenattraktionen wie dem Atlantis Aquaventure und At the Top Burj Khalifa. Fluggäste von Emirates, die ab sofort bis zum 30. September 2021 nach und via Dubai fliegen, können die Angebote nutzen, indem sie ihre Bordkarte und einen gültigen Ausweis bei einer der teilnehmenden Verkaufsstellen vorlegen. Die vollständige Liste der teilnehmenden Partner ist hier verfügbar.

Emirates Skywards, das Vielfliegerprogramm von Emirates und flydubai bietet spezielle Cash+Miles-Tarife. Bei Buchungen bis zum 20. Januar 2021 für Reisen bis zum 15. Juni 2021 gibt es ein Meilen-Umrechnungsangebot: 2.000 Skywards-Meilen entsprechen in der Economy Class einem Gegenwert von 20 und in der First und Business Class einem Gegenwert von 40 US-Dollar. Skywards-Mitglieder müssen keine Mindestanzahl von Meilen einlösen und können auch einen Teil des Flugpreises mit nur einer Meile bezahlen. Emirates bietet einen branchenweit führenden Service in jeder Reiseklasse: Gäste haben über das Unterhaltungsprogramm ice Zugriff auf über 4.500 On-demand-Kanäle und erhalten mehrgängige regional inspirierte Menüs sowie eine grosse Auswahl kostenfreier Getränke.

