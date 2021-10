Ab sofort und bis 30. Oktober 2021 zahlen Familien nur 25 Prozent des Erwachsenentarifs für Kinder im Alter zwischen 2 und 11 Jahren. Das Angebot gilt für alle Business- und Economy-Class-Tickets und für Reisedaten bis zum 31. März 2022.

Mehr als 30 Prozent der Passagiere, die in diesem Winter mit Emirates nach Dubai fliegen, sind Familien mit durchschnittlich vier Personen. Dabei steigt das Passagieraufkommen von Familien wöchentlich um 15 Prozent. Insbesondere bei Familien aus der Schweiz, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Russland ist das Emirat am Arabischen Golf beliebt. Mehr als die Hälfte der Besucher, die in den nächsten Monaten nach Dubai reisen, haben das Emirat bereits einmal besucht und werden länger als eine Woche bleiben.

Als offizielle Fluggesellschaft der Weltausstellung befördert Emirates Passagiere aus der ganzen Welt nach Dubai. Die Expo 2020 Dubai umfasst ein breites Angebot an Unterhaltung, Workshops, Live-Shows, wöchentlichen Themenschwerpunkten sowie Länderpavillons und speziellen Installationen, die einen Blick in die Zukunft ermöglichen.

Zusätzlich zu den Vergünstigungen von Flugtickets für Kinder profitieren Emirates-Passagiere von weiteren Vorteilen. Reisende, die Dubai während der Expo 2020 besuchen oder dort einen Zwischenstopp einlegen, erhalten für jedes bei Emirates gebuchte Flugticket einen kostenlosen Emirates Expo Tagespass. Weitere Informationen zu dieser Aktion sind hier abrufbar.

Zusätzlich erhalten Mitglieder von Emirates Skywards eine Meile für jede Minute, die sie während der Expo in Dubai verbringen. Das Angebot gilt für bestehende und neue Emirates Skywards-Mitglieder, die sich bis 31. März 2022 für das Vielfliegerprogramm anmelden. Weiteren Details sind hier zu finden.

Durch Vorzeigen ihrer Bordkarte erhalten Emirates-Passagiere freien Eintritt zum Dubai Frame, einer der berühmtesten Attraktionen der Stadt. Darüber hinaus können Fluggäste mit dem Emirates-Ticket von attraktiven Rabatten und Vorteilen bei über 500 Einzelhandels-, Gastronomie- und Freizeitangeboten in Dubai und den gesamten Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) profitieren. Weitere Informationen sind hier abrufbar.

