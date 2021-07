Am 135. Jahrestag der ersten Verabreichung eines Impfstoffes vermeldet Emirates SkyCargo den Transport von insgesamt 600 Tonnen COVID-19-Impfstoff.

Der 6. Juli 1885 war ein historisches Datum für die moderne Medizin. An diesem Tag verabreichte Louis Pasteur den ersten Impfstoff an einen menschlichen Patienten. In den folgenden 135 Jahren kam der Entwicklung von Impfstoffen eine immer grösser werdende Bedeutung zu. Auch während COVID-19 arbeiteten Wissenschaftler auf der ganzen Welt mit Hochdruck daran, Impfstoffe zur Bekämpfung der Pandemie zu entwickeln.

Bei der weltweiten Verteilung der COVID-19-Impfstoffe spielt Emirates SkyCargo eine entscheidende Rolle. Bis heute transportierte die Frachtdivision von Emirates 150 Millionen Dosen Impfstoff von deren Produktionsstandorten über Dubai zu Einsatzorten auf der ganzen Welt, insbesondere auch in Entwicklungsländer.

Die wichtigsten Meilensteine beim Impfstofftransport von Emirates SkyCargo:

- Transport von 600 Tonnen Impfstoff, was 150 Millionen Dosen entspricht

- Verteilung zu mehr als 80 Zielen auf sechs Kontinenten

- Transport von sechs verschiedenen Arten von COVID-19-Impfstoffen

Emirates SkyCargo ist weltweit führend im Lufttransport von temperaturempfindlichen Pharmazeutika einschliesslich der COVID-19-Impfstoffe. Die Luftfrachtgesellschaft verfügt an ihrem Drehkreuz in Dubai über eine spezielle GDP-zertifizierte Infrastruktur für den Umschlag von Pharmazeutika. Auf dem Höhepunkt der Pandemie beförderte Emirates SkyCargo jeden Tag fast 200 Tonnen Pharmazeutika auf seinen Flügen.

Im Januar 2021 schloss sich Emirates SkyCargo mit DP World, International Humanitarian City und Dubai Airports zur Dubai Vaccine Logistics Alliance zusammen, um COVID-19-Impfstoffe über Dubai schnell in Entwicklungsländer zu transportieren. Im Februar 2021 folgte eine Absichtserklärung mit UNICEF, um den Transport von COVID-19-Impfstoffen im Rahmen der COVAX-Initiative zu beschleunigen.