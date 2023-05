Emirates SkyCargo baut aus

Emirates SkyCargo hat seine Frachterflotte um zwei Boeing 747-400F erweitert und zeigt damit das starke Vertrauen in den globalen Frachtmarkt in einem derzeit unbeständigen Umfeld.

Die Frachtdivision von Emirates, der grössten internationalen Fluggesellschaft der Welt, rechnet mit 15 weiteren Frachtern in ihrer Flotte, die aus bereits bestehenden Aufträgen und dem eigenen Frachter-Umrüstungsprogramm stammen. Zudem erwartet Emirates SkyCargo einen Zuwachs an Frachtraumkapazität durch die Auslieferung neuer Passagierflugzeuge, beginnend mit dem Airbus A350 im Spätsommer 2024, gefolgt von den zugesicherten Boeing 777-X im Jahr darauf.

In den nächsten zehn Jahren will Emirates SkyCargo seine bestehende Kapazität verdoppeln, das Frachterstreckennetz um mehr als 20 neue Ziele erweitern und seinen Kunden mit einem Flottenmix von über 300 Grossraumflugzeugen noch mehr Flexibilität und Dienstleistungen bieten. Dazu zählen Boeing 777, 777-F, 747-F und Airbus A350 und A380.

Nabil Sultan, Divisional Senior Vice President, sagt: "Während die derzeitige Marktvolatilität andere vielleicht zögern lässt, verfolgen wir mit Emirates SkyCargo unsere Pläne weiter mit voller Kraft. Die mittel- bis langfristigen Prognosen für die weltweite Luftfracht zeigen einen Aufwärtstrend von drei bis fünf Prozent. Das grosse Potential für Emirates SkyCargo liegt auf der Hand, insbesondere wenn man die Strategie von Dubai, den Aussenhandel zu verdoppeln und die wirtschaftlichen Aktivitäten in den Märkten rund um den Golf, Westasien und Afrika bedenkt."

"Die zwei neuen Boeing 747-F, die wir geleast haben, werden uns sofortige Kapazitäten verschaffen, während wir auf die Auslieferung von fünf neuen 777F in den Jahren 2024 und 2025 sowie von zehn 777-300ER warten, die in den nächsten fünf Jahren aus unserem Umrüstungsprogramm hervorgehen werden. Wir glauben, dass selbst diese zusätzlichen Flugzeuge nicht ausreichen werden. Bis dahin werden wir über die MRO-Einrichtungen verfügen, um unser Umrüstungsprogramm für Frachtflugzeuge schnell und effizient zu erweitern, falls dies erforderlich sein sollte."

Die beiden Boeing 747-F, die auf langfristiger Wet-Lease-Basis gesichert sind, ergänzen die bestehende Flotte von 11 Boeing 777-Frachtern von Emirates SkyCargo und werden derzeit dreimal wöchentlich nach Chicago und neunmal wöchentlich nach Hongkong eingesetzt.

Nabil Sultan fügt hinzu: "Mit den neuen Flugzeugen können wir unser Vollfrachternetz ausbauen und die Konnektivität mit dem Hauptnetz von Emirates verstärken. Der neue Flottenmix gibt uns ausserdem mehr Flexibilität, um unsere verschiedenen Kunden noch besser bedienen zu können. Emirates SkyCargo investiert auch in die Entwicklung neuer Produkte und in die Beschleunigung der Digitalisierung und technologischer Innovationen. Unser Ziel ist es, als Marktführer Speziallösungen anzubieten, die schnell, zuverlässig, flexibel und effizient sind. Weitere spannende Entwicklungen werden folgen."

Vergangene Woche hat Emirates SkyCargo eine brandneue kreative Werbekampagne gestartet, die unter dem Motto "The World Works Better with Emirates SkyCargo" zeigt, wie die Welt durch das Unternehmen besser funktioniert. Anhand von Alltagsszenarien zeigt der Spot, wie wichtig das Logistikunternehmen ist, um Menschen und Produkte auf der ganzen Welt zu verbinden, sei es durch lebensrettende medizinische Versorgung, frisches Obst, Blumen oder den Transport von Haustieren und Wertgegenständen.