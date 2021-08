Emirates feiert den 50. Jahrestag der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) mit einer Sonderlackierung einiger seiner Airbus A380- und Boeing 777-300ER-Jets. Auf dem Flugzeugrumpf ist an beiden Seiten in arabischer und englischer Sprache der Schriftzug „United Arab Emirates 50“ zu sehen.

Das erste Flugzeug mit der Jubiläumslackierung mit der Kennung A6EVG absolvierte letzte Woche seinen Erstflug nach Frankfurt. Auch Zürich wird in den kommenden Wochen mit den Flugzeugen angeflogen werden, die den feierlichen Schriftzug tragen. Emirates verbindet die Schweiz mit den Vereinigten Arabischen Emiraten bereits seit fast 30 Jahren und somit während eines Grossteils des Bestehens des Landes am Arabischen Golf.

Im Jubiläumsschriftzug ist der Name der Fluggesellschaft so platziert, dass dieser gleichzeitig den Namen des Landes vervollständigt. Emirates trägt die Flagge der Nation und damit deren Ambitionen, Werte, die inspirierende Erfolgsgeschichte in jeden Winkel seines Streckennetzes und unterstreicht so seine Zugehörigkeit zu den VAE. Wie die Heimat und das Drehkreuz von Emirates, hat sich auch die Fluggesellschaft in relativ kurzer Zeit entwickelt und international etabliert. Die Lackierung feiert zudem die Stärke und Widerstandsfähigkeit der Luftfahrtindustrie der VAE, die die Welt verbindet und Menschen, Unternehmen und Volkswirtschaften einander näherbringt.

Die Form der Zahl „50“ in der Lackierung zeigt dynamische und gleichzeitig anmutige Linien, die die verschiedenen Stationen der Geschichte des Landes veranschaulichen. Die kontinuierlichen Wirbel und Kurven stehen für die Eigenschaften und Errungenschaften der VAE in den letzten 50 Jahren. Das offizielle „Year of the Fiftieth“-Logo ist ebenfalls in der „0“ der „50“ eingekreist.

Seine Hoheit Scheich Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman und Chief Executive, Emirates Airline & Group: „Die Flugzeuge mit Sonderlackierung zum Goldenen Jubiläum sind inspiriert von der Vision, der Entschlossenheit und der Leidenschaft der Gründerväter der Vereinigten Arabischen Emirate und der Reise, die sie in den letzten 50 Jahren unternommen haben. Sie haben eine Nation geformt, die die Welt in ihren Bann gezogen hat – von ihrem rasanten Aufstieg zu einem der am besten vernetzten Länder der Welt bis hin zu einer der wenigen Nationen, die eine Weltraummission gestartet haben. Die nächsten 50 Jahre werden von demselben Ehrgeiz angetrieben werden, eine bessere und nachhaltige Zukunft für die Menschheit zu schaffen. Die VAE werden bei der Entwicklung ihrer nationalen Fähigkeiten, der Förderung von Innovationen und der Stärkung ihrer Position als fortschrittlicher Weltmarktführer in einem breiten Spektrum von Bereichen eine führende Rolle spielen.“

Im Laufe des nächsten Monats werden weitere Flugzeuge mit der Jubiläumslackierung versehen. Die Anbringung des Schriftzuges im Emirates Engineering Aircraft Appearance Centre dauert im Durchschnitt drei Tage und erfordert bis zu 14 Mitarbeiter. Die Flugzeuge mit der Sonderlackierung werden in den nächsten Wochen neben Zürich und Frankfurt unter anderem auch in Los Angeles, London, Washington D.C., New York, München und Paris zu sehen sein.

Emirates