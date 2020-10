Die A380 Bord-Lounge für First-Class- und Business-Class-Gäste wird zu einem Takeaway-Service mit reduzierter Sitzplatzkapazität sowie Social Distance-Konzept. An der Bar werden weiterhin Weine, Spirituosen, Erfrischungsgetränke und vorverpackte Lounge-Snacks serviert, die Kunden auch bequem an ihren eigenen Sitzen genießen können. Bestellungen können auf Wunsch vom Sitz aus aufgeben werden. Die sogenannten Social Areas der Business Class an Bord ausgewählter Boeing 777-Jets sowie der A380-First Class sind ebenfalls wieder geöffnet und bieten vorverpackte Snacks zum Mitnehmen.

First-Class-Passagiere an Bord der A380-Flotte können wieder in über 10.000 Meter Höhe duschen. Jedem Gast werden dabei hochwertige Spa-Sets mit Produkten der preisgekrönten, biologischen und nachhaltigen irischen Marke VOYA, ein Einweg-Badetuch und eine Auswahl zusätzlicher Annehmlichkeiten zur Verfügung gestellt.

Ab dem 1. November bietet Emirates wieder sein charakteristisches Gourmet-Erlebnis, unter Einhaltung strenger Hygieneprotokolle, an Bord an. Passagiere aller Beförderungsklassen genießen mehrgängige Menüs und eine kostenlose Auswahl an Getränken wie Wein, Bier, Säfte und Erfrischungsgetränke. In den Premiumklassen werden Cocktails serviert. In der Economy Class können Passagiere aus zwei Weinen wählen; in der Business Class aus sechs Weinen einschließlich Portwein und Champagner. In der First Class steht eine Auswahl an elf Weinen zur Verfügung, darunter Dessertwein, Portwein und Champagner Dom Perignon. Die Emirates App wurde zusätzlich erweitert, so dass Kunden an Bord die Speise- und Getränkekarten auf ihren persönlichen Endgeräten sowohl online als auch offline abrufen können.

Emirates wird künftig ein Begrüssungsgetränk in den Premiumklassen mit dem Namen Vitality Boost einführen. Die Küchenchefs und Ernährungsexperten der Airline haben eine erfrischende Mischung aus Apfel, Ingwer und Hibiskus kreiert, um einen gesundheitlichen Kick auf der Reise zu geben.

Das vegane, nährstoffreiche Getränk ist reich an Antioxidantien und frei von Gluten und zugesetztem Zucker. Das Gesundheitsgetränk wird ein Standardangebot und ständig neu aufgelegt werden, um verschiedene Geschmacksrichtungen anzubieten. Die Kunden können weiterhin aus einer Reihe von Willkommensgetränken wählen, darunter Champagner und andere Säfte.

Die vielfach ausgezeichnete Bordunterhaltung von Emirates ice wird jeden Monat um neue Inhalte erweitert. Im Oktober wurden 25 neue Hollywood-Blockbuster, 197 Stunden TV-Unterhaltung sowie Folgen aus der MasterClass-Serie in das Bordangebot von über 4.500 Unterhaltungskanäle aufgenommen. Emirates ist die erste Airline, die die MasterClass-Serie mit den Besten der Welt, darunter Thomas Keller, RL Stein sowie Penn & Teller an Bord anbietet.

Emirates zeigt auch "My Story", die TV-Serie basierend auf dem gleichnamigen Buch von Seiner Hoheit Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum, Vizepräsident sowie Premierminister der VAE und Herrscher von Dubai.