Heute Morgen um 06:00 Uhr ist ein Edelweiss Airbus A320 unter der Flugnummer WK298 als erster regulärer Edelweiss Ferienflug in der Corona-Krise mit Passagieren ins portugiesische Faro gestartet. Mit diesem Flug nimmt Edelweiss nach einer fast zweimonatigen Pause den Ferienflugbetrieb wieder auf. Im Einklang mit den Einreisebestimmungen der jeweilen Länder soll das Flugangebot in den kommenden Wochen kontinuierlich ausgebaut werden, teilte Edelweiss mit. Bis Ende Juni wolle man 171 Flüge zu 36 Ferienzielen durchführen. Die ersten Destinationen, die wieder angeflogen werden, liegen in Portugal, Süditalien, Kosovo, Kroatien und Nordmazedonien. Je nach Entwicklung der weltweiten Lage sollen im weiteren Verlauf des Juni Destinationen in Griechenland, der Türkei, Zypern, Ägypten und Spanien folgen. Außerdem sei auch geplant, erste Langstreckenflüge wieder regelmäßig durchzuführen.