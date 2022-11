Edelweiss fliegt nach Boa Vista

Edelweiss konnte am Montag, den 31. Oktober 2022, einen weiteren Erstflug feiern, diesmal nach Boa Vista auf den Kapverden. Boa Vista ist nebst Sal bereits die zweite Destination in Kap Verde.

Traditionell fand kurz vor dem Start am Flughafen Zürich (am Gate) ein feierlicher Ribbon-Cut statt. Mit dabei war nebst Rolf Hancock, Vice President Aviation Development des Flughafens Zürich, auch Patrick Heymann, Chief Commercial Officer von Edelweiss. «Ich freue mich sehr, dass wir mit Boa Vista eine weitere fantastische Insel auf den Kapverden anfliegen. Unsere Gäste werden von dieser Perle der Kapverden, wie die Insel auch genannt wird, ebenso begeistert sein wie ich», so Heymann. Bis im Frühling fliegt Edelweiss ab Zürich jeweils montags nonstop nach Boa Vista.

Die drittgrösste Kapverdische Insel wird ihrem Namen Boa Vista – schöne Aussicht – mehr als gerecht. Bei ganzjährig angenehm warmen Temperaturen und 350 Sonnentagen geht das Leben auf dieser bezaubernden Insel gemütlich und ursprünglich zu und her. Boa Vista verzaubert Erholungssuchende mit ihren vielen traumhaft weissen Sandstränden und dem türkisblau schimmernden Meer. Sonne, Wind und Wellen schaffen hier aber nicht nur hervorragende Bedingungen für Badegäste, sondern auch für Wassersportler.

Mit Boa Vista erweitert Edelweiss ihr Netz auf der Kurz- und Mittelstrecke auf 63 Destinationen.