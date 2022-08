Die Lust am Reisen und das Bedürfnis für Ferien an den schönsten Ferienzielen der Welt ist nach der Corona-Pandemie wieder zurück. Die Passagierzahlen von Edelweiss übertreffen im Juli 2022 das Vorkrisenniveau und sind sogar auf einem neuen Höchststand. Noch nie in der Firmengeschichte sind in einem Monat so viele Gäste geflogen wie im vergangenen Monat. Im Juli 2022 beförderte Edelweiss 304’039 Passagiere. Das entspricht einer Zunahme von 3% gegenüber Juli 2019 bei gleichbleibender Sitzauslastung von 84%. Gleichzeitig stieg die Anzahl der durchgeführten Flüge um 16%.

Ferienziele in Nordamerika und Spanien im Juli am beliebtesten

Die Anzahl angebotener Ferienziele erhöhte sich im Sommer 2022 gegenüber Sommer 2019 um 30% auf weltweit 74 Traumziele. Besonders beliebt waren bei den Edelweiss Gästen diesen Juli auf der Langstrecke die Ferienziele in den USA, Kanada und in der Dominikanischen Republik. Auf der Kurz- und Mittelstrecke waren es die Ferienziele in Spanien, Griechenland und Italien.

Bernd Bauer, CEO von Edelweiss zeigt sich erfreut ab diesem gelungenen Start in die aktuelle Sommersaison: «Unsere Gäste verspüren wieder Ferienreiselust und schenken uns nach der unsicheren Pandemie-Zeit wieder ihr Vertrauen. Wir freuen uns sehr über die überdurchschnittlich positiven Kundenfeedbacks. Dazu beigetragen hat sicher, dass Edelweiss auch diesen Sommer eine zuverlässige Partnerin für Ferienreisende ist.»

Buchungen für Herbst und Winter entwickeln sich gut

Der positive Reisetrend hält auch für die Herbstferien und die kommende Wintersaison an. Die Buchungen für die nächsten Monate entwickeln sich erwartungsgemäss positiv. Eine besonders hohe Nachfrage besteht auf der Langstrecke zu den Ferienzielen in Tansania, Südafrika, auf den Malediven und auf Mauritius. Auf der Mittelstrecke sind die beliebtesten Destinationen in Ägypten und auf den Kanarischen Inseln.

Über Edelweiss

Edelweiss ist die führende Schweizer Ferienfluggesellschaft und fliegt an die schönsten Traumziele der Welt. Die Airline sorgt zuverlässig für eine angenehme und unbeschwerte Reisezeit zum Ferienziel und kümmert sich mit Engagement und Herzlichkeit um die Sicherheit und das Wohl der Gäste. Edelweiss ist Schwestergesellschaft von Swiss International Air Lines (SWISS) und Mitglied der Lufthansa Group.

