EVIA AERO will Alice Elektroflugzeuge

Eviation Aircraft gab am 19. Oktober 2022 bekannt, dass EVIA AERO eine Kaufabsichtserklärung über 25 Alice Elektroflugzeuge unterzeichnet hat.

Eviation Aircraft entwickelte mit Alice ein vollelektrisches Flugzeug für den Fracht- und Passagierverkehr. Das deutsche Unternehmen EVIA AERO entwickelt eine Regionalfluggesellschaft mit umweltfreundlichen Elektroflugzeugen. EVIA AERO hat kürzlich einen Letter of Intent (LOI) für 25 vollelektrische Alice-Regionalflugzeuge unterzeichnet. Die Fluggesellschaft beabsichtigt, Alice als primäres Flugzeug für Point-to-point-Regionalflüge innerhalb Deutschlands, Dänemarks, Belgiens, Österreichs und der Niederlande in Betrieb zu nehmen. Die Vereinbarung folgt auf den historischen Erstflug der Eviation Alice am 27. September 2022.

Die Zukunft ist elektrisch: Kohlenstofffrei, kosteneffizient, komfortabel

Die Eviation Alice ist ein Elektroflugzeug für neun Passagiere (plus zwei Besatzungsmitglieder) – das einzige flugerprobte vollelektrische Regionalflugzeug in dieser Größe. Die Alice besticht durch pures Design mit einem elektrischen Antriebssystem.

Das Flugzeug produziert keinerlei Co2-Emissionen und kostet nur einen Bruchteil der Betriebskosten pro Flugstunde im Vergleich zu Light Jets oder High-End-Turboprop-Flugzeugen und bietet damit die Möglichkeit, mehr Strecken zu bedienen und den Komfort des Luftverkehrs zu verbessern.

EVIA AERO ist ein neuer Marktteilnehmer im Luftverkehr, dass sich auf die komplette Wertschöpfungskette der elektrischen Luftfahrt konzentriert, von der Stromerzeugung bis zum Flugbetrieb. EVIA AERO wird regional Strom in Photovoltaikanlagen auf Flughäfen erzeugen und unterstützt damit die energetischen Rahmenbedingungen, die den breiten Einsatz von Elektroflugzeugen Realität werden lassen. Dieses Geschäftsmodell soll die CO2-Bilanz der Flughafeninfrastruktur deutlich verbessern, um weniger frequentierte Märkte wiederzubeleben, indem es einen skalierbaren, nachhaltigen und wirtschaftlich tragfähigen Flugverkehr ermöglicht.

„Zusammen mit Eviation, einem Pionier des Elektroflugs, werden wir eine Flotte von emissionsfreien Flugzeugen einführen, die die Art und Weise, wie wir den Regionalverkehr heute in Europa erleben, verändern wird“, sagte Florian Kruse, Gründer und CEO von EVIA AERO. „Wir sind fest entschlossen, die Luftfahrtindustrie ganzheitlich zu verändern, indem wir einen Kreislauf von lokaler Energieerzeugung, Speicherung und Flugbetrieb umsetzen werden.“

Regionalverkehr neu definieren

„EVIA AERO ist ein Vorreiter im Bereich des rein elektrischen Luftverkehrs und der nachhaltigen Technologien und teilt das Engagement von Eviation für soziale Verantwortung im Luftverkehr“, sagte Loic Questiaux, Sales Director, EMEA bei Eviation. „Wir freuen uns, dass Eviation Branchenführer ist und den Regionalverkehr mit dem Alice-Aircraft in ganz Europa verändern wird. Nicht nur grün, umweltfreundlich und sauber, sondern auch mit elegantem Design und einem leiseren, Geräusch reduziertem und angenehmeren Flugerlebnis. EVIA AERO-Passagieren wird eine neue Art zu fliegen geboten.“

Die Zukunft ist elektrisch: Neue Chancen durch nachhaltige Luftfahrt

Die Alice ist sowohl für den Regional- als auch für den Frachtmarkt konzipiert und wird in der Regel eine Reichweite bis zu 250 nautische Meilen haben. Das Reisen mit Elektroflugzeugen wird dazu beitragen, die regionale Wirtschaft zu beleben, neue Arbeitsplätze in der Luftfahrtindustrie zu schaffen und sekundäre Flughäfen durch zusätzlichen Regionalverkehr und niedrigere Betriebskosten florieren zu lassen.

„Diese Partnerschaft mit EVIA AERO ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer wirtschaftlich, ökologisch und sozial nachhaltigen Zukunft des Fliegens“, sagte Gregory Davis, Präsident und CEO von Eviation. „EVIA AERO ist ein weiteres Unternehmen mit Sitz in Deutschland, das die Luftfahrt revolutionieren wird. Gemeinsam können wir eine Zukunft schaffen, in der elektrisches Fliegen der Standard für die nächste Generation ist.“

Eviation Aircraft