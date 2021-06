Der Dortmund Airport erwartet über 250.000 Passagiere in den Sommerferien und kann mit einem abwechslungsreichen Flugplan mit 59 Zielen in 27 Ländern aufwarten.

„Pünktlich zu den Sommerferien nimmt der Verkehr am Dortmund Airport wieder Fahrt auf“, so Flughafen-Geschäftsführer Ludger van Bebber auf der heutigen Pressekonferenz. Das stark sinkende Infektionsgeschehen in Europa und das steigende Tempo bei den Impfungen machen verantwortungsvolles Reisen möglich, sodass die Airlines ihre Angebote wieder aufstocken. Der Flughafen blickt daher optimistisch auf die Sommerferien. Insgesamt werden über 250.000 Passagiere erwartet, die zu 59 Zielen in 27 Länder reisen. Die Fluggastzahl würde damit wieder ca. zwei Drittel des Niveaus vom Rekordjahr 2019 erreichen, in dem gut 384.000 Passagiere den Airport in den Sommerferien nutzten. „Die gute Nachricht für unsere Fluggäste: Die Vielfalt der Urlaubsziele ist im Vergleich zu den Vorjahren nochmal deutlich gestiegen. Vor allem das Warmwasserangebot ab Dortmund wurde kräftig ausgebaut“, so Guido Miletic, Abteilungsleiter Airport Services und Marketing.

Neue Ziele im Programm

Eurowings hat ihr Angebot an attraktiven Urlaubszielen ab Dortmund in diesem Sommer deutlich erweitert. Passagiere können dadurch direkt ins griechische Kavala, nach Alicante und Neapel fliegen. Darüber hinaus fliegt die Airline seit Juni auch nach Catania, Malaga und Heraklion sowie ab Juli nach Rhodos. Dadurch erhöhen sich die Flexibilität und das Sitz-platzangebot auf diesen beliebten Strecken ab Dortmund. Im Rahmen des ausgeweiteten Sommer-Programms hat Eurowings ein zweites Luftfahrzeug am Dortmund Airport stationiert.

Auch die ungarische Airline Wizz Air setzt weiter auf den Standort Dortmund und erweitert ihr Angebot. Wizz Air fliegt in diesem Jahr erstmals von Dortmund nach Mallorca, Sarajevo, Banja Luka und Burgas. Die Verbindung nach Marrakesch soll am 30. Juni aufgenommen werden. Bereits im letzten Jahr hat Wizz Air knapp 20 neue Ziele ab Dortmund eingeführt. Einige Ziele, die corona-bedingt pausieren mussten, fanden im Laufe des Junis ihren Weg zurück auf den Flugplan. Passagiere können jetzt zum Beispiel wieder nach Reykjavik, Santorini, Budapest oder nach Zypern fliegen.

Auch SunExpress meldet sich nach über einem Jahr Pause pünktlich zu den Sommerferien am Dortmund Airport zurück. Ab dem 26. Juni wird die Verbindung nach Izmir wieder aufgenommen. Von dort haben Passagiere dank des inländischen Streckenangebotes der Airline Anschluss in die gesamte Türkei.

Flughafen Dortmund