Dortmund mit Reiseziel Sylt

Der Flughafen Dortmund freut sich über eine neue Sommerdestination. Ab auf die Insel, heißt es für Sylt-Liebhaber in diesem Sommer ab Dortmund.

Mit Sylt Air können Fluggäste vom General Aviation Terminal des Dortmund Airport aus mit einer Turboprop Cessna Grand Caravan in Richtung Meer starten. In der Maschine finden bis zu neun Passagiere bequem Platz. Die neue Route wird im Zeitraum vom 23. Juni bis 3. September zweimal pro Woche angeboten. Immer montags und freitags geht es in rund anderthalb Stunden Flugzeit gen Norden. Ideal für einen Wochenendausflug!

Über Sylt

Die friesische Insel in der Nordsee ist insbesondere für ihre langen Strände sowie gewaltige Dünenlandschaft bekannt. Besucherinnen und Besucher dürften sich über 99 Quadratkilometer Inselfläche mit vielen verschiedenen Lebensräumen sowie seltenen Tier- und Pflanzenarten freuen.

Über Sylt Air

Sylt Air hat sich auf Charter-, Rund- und Linienflüge spezialisiert. In diesem Jahr feiert das Unternehmen sein 60-jähriges Bestehen und gehört damit zu den ältesten Luftfahrtunternehmen Deutschlands. Flüge von Dortmund nach Sylt können direkt auf der Webseite von Sylt Air gebucht werden.