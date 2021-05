Die Vereinbarung trägt dazu bei, die Emissionen aus den Reisen der BCD-Mitarbeiter zu reduzieren, und unterstützt als eines der größten Reisemanagementunternehmen der Welt die Zukunft der Nachhaltigkeit in der Reisebranche.

"Mit dieser Partnerschaft erleben wir, dass die gesamte Reisebranche in die Entwicklung einer nachhaltigen Zukunft der Luftfahrt investiert", so Amelia DeLuca, Delta's Managing Director of Sustainability. "Reisemanagement-Unternehmen, insbesondere solche, die so global ausgerichtet sind wie BCD Travel, erkennen die Bedeutung des nachhaltigen Reisens. Keine Person, kein Unternehmen und kein Land allein kann den notwendigen Unterschied ausmachen, um unseren Planeten auf einen nachhaltigen Weg in die Zukunft zu bringen. Diese Partnerschaft ist ein Weg, wie Delta wichtige Stakeholder einbindet, die ihre eigenen Ziele für CO2-neutrale Flugreisen verfolgen, damit wir einen echten und dauerhaften nachhaltigen Beitrag leisten können."

Diese Vereinbarung stellt eine konzeptionelle Übereinkunft innerhalb der Reisebranche dar, um die Emissionen von Flügen von Geschäftsreisenden auszugleichen. Dies bringt dringend benötigte Investitionen in den SAF-Markt, indem die Nachfrage der Industrie und das SAF-Angebot gesteigert werden, mit dem Ziel, die Abhängigkeit der Luftfahrtindustrie von konventionellem Kerosin zu reduzieren.

"Als eines der größten Reisemanagementunternehmen der Welt, sind wir dafür verantwortlich, den Weg für die nächste Generation des Reisens zu ebnen, die dazu beiträgt, die Gesellschaft, in der wir leben und arbeiten, zu verbessern", sagte Kathy Jackson, BCD's Vice President und Executive Chair of Sustainability. "Es ist Teil unserer Mission als Unternehmen, Menschen und Unternehmen dabei zu helfen, smart zu reisen und mehr zu erreichen. Und während wir wachsen, haben wir eine Verpflichtung uns selbst, unseren Kunden und unserem Gemeinwesen gegenüber, dies auf nachhaltige Weise zu tun."

SAF ist ein wichtiger Baustein, um die CO2-Emissionen von Flugkraftstoffen von der Herstellung bis zu deren Verwendung zu reduzieren. In seiner reinen Form kann es die Emissionen über den gesamten Lebenszyklus hinweg im Vergleich zu konventionellem Flugkraftstoff um bis zu 80 Prozent reduzieren und ist eine Schlüsselkomponente in Deltas Verpflichtung, klimaneutral zu werden. Die Zusammenarbeit mit BCD Travel unterstreicht weiterhin die bedeutenden positiven Auswirkungen auf die Umwelt, die durch Zusammenarbeit erreicht werden können.

Über Delta Air Lines

Von der ersten und einzigen US-Fluggesellschaft, die ihre Emissionen freiwillig auf dem Niveau von 2012 deckelt, bis hin zur Verpflichtung, die erste CO2-neutrale Fluggesellschaft weltweit zu sein, setzt sich Delta seit Langem für nachhaltige Flugreisen ein. Delta wurde von Barron's als Nr. 1 unter den nachhaltigsten Unternehmen Amerikas im Jahr 2020 genannt, als einzige US-Fluggesellschaft in das S&P Global Sustainability Yearbook 2021 aufgenommen und mit dem Vision for America Award von Keep America Beautiful sowie dem Superhero Corporate Award der Captain Planet Foundation ausgezeichnet. Delta ist außerdem seit sechs Jahren in Folge im FTSE4Good Index und seit zehn Jahren in Folge im Dow Jones Sustainability North America Index vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter Delta.com/sustainability.

Über BCD Travel

BCD Travel unterstützt Unternehmen dabei, das Beste aus ihren Reiseausgaben zu machen. BCD Travel gibt Reisenden innovative Tools an die Hand, die sie sicher und produktiv arbeiten lassen und ihnen helfen, unterwegs gute Lösungen zu finden. BCD Travel arbeitet mit Reise- und Beschaffungsverantwortlichen zusammen, um die Komplexität von Geschäftsreisen zu reduzieren, Einsparungen und Zufriedenheit zu fördern und gesamte Unternehmen auf ihre Ziele auszurichten. Kurz gesagt: BCD Travel hilft Kunden, smart zu reisen und mehr zu erreichen. Das Unternehmen tut dies in 109 Ländern mit einer weltweiten Kundenbindungsrate von 98 %, der höchsten in der Branche. Weitere Informationen unter www.bcdtravel.com.

Über die BCD Group

Die BCD Group ist führend in der Reisebranche. Das Unternehmen in Privatbesitz wurde 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet und besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement und der Tochtergesellschaft BCD Meetings & Events, globale Agentur für Meetings und Events), Park 'N Fly (Parken außerhalb von Flüghäfen) und Airtrade (Konsolidierung und Fulfillment). Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com.

