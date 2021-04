Delta Air Lines und Takeda Pharmaceutical Company Limited („Takeda") haben eine SAF-Vereinbarung (Sustainable Aviation Fuel) geschlossen, die sich mit den Kohlenstoffemissionen aus den Geschäftsreisen des Unternehmens befasst, die mit Delta durchgeführt werden. Mit der Vereinbarung reiht sich Takeda in die wachsende Zahl von Firmenkunden ein, die SAF-Vereinbarungen mit der Airline abschließen. Sie repräsentiert damit die gemeinsame Verpflichtung beider Unternehmen, Emissionen zu reduzieren. Die Partnerschaften treiben Investitionen in den SAF-Markt voran, steigern die Nachfrage in der Branche und erweitern den Markt mit dem Ziel, die Abhängigkeit der Luftfahrtindustrie von konventionellem Düsentreibstoff zu reduzieren.

„Im Jahr 2020 erreichte Takeda Kohlenstoffneutralität in der gesamten Wertschöpfungskette, einschließlich der Luftfahrt, was einen bedeutenden Meilenstein auf unserem Weg zur Nachhaltigkeit darstellt", kommentiert Michelle De Costa, Head of Global Meetings & Travel Center of Excellence bei Takeda. „Während wir auf dieser Leistung im Jahr 2021 und darüber hinaus aufbauen, hilft uns die Partnerschaft mit Delta, die unser Engagement für die Umwelt teilt, dabei, unsere Ziele weiter zu erreichen und gleichzeitig in eine nachhaltigere Zukunft zu investieren."

Ein Jahr, nachdem Delta seine Verpflichtung zur Kohlenstoffneutralität in Höhe von 1 Milliarde US-Dollar ab März 2020 bekannt gegeben hat, konzentriert sich das Unternehmen weiterhin auf die Kohlenstoffreduzierung und -beseitigung sowie auf das Engagement der Stakeholder, um den Betrieb nachhaltiger zu gestalten. Die Zusammenarbeit mit Takeda unterstreicht weiterhin die erheblichen positiven Auswirkungen auf die Umwelt, die durch eine nachhaltige Zusammenarbeit erreicht werden können.

„Sich als Airline der Dekarbonisierung in der Luftfahrt zu verschreien, bedeutet, mit unseren Kunden partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, um deren Emissionen zu reduzieren", so Amelia DeLuca, Deltas Managing Director of Sustainability. „Da wir auf eine Zukunft blicken, in der Flugreisen und Nachhaltigkeit sich nicht gegenseitig ausschließen, ist die Zusammenarbeit und Investition mit unseren Partnern ein wichtiger Schritt auf dem Weg dorthin. Wir sind dankbar für Partner wie Takeda, die uns die Hand reichen, um Lösungen zu finden."

SAF ist ein wichtiges Instrument, um die Kohlenstoffemissionen von Flugzeugtreibstoff über den gesamten Zyklus zu reduzieren, und zwar um bis zu 80 Prozent, wenn es in reiner Form im Vergleich zu fossilem Treibstoff verwendet wird. Durch Deltas separaten SAF-Liefervertrag mit Neste ist die Airline in der Lage, die SAF-Vereinbarung mit Takeda zu erleichtern und anderen Firmenkunden nachhaltige Flugreiselösungen anzubieten.

Neste steht seit fast einem Jahrzehnt an der Spitze der Produktion und ist der weltweit führende Hersteller von SAF. Neste MY Sustainable Aviation Fuel wird aus nachhaltig beschafften, erneuerbaren Abfall- und Reststoffen hergestellt. Es ist ein Drop-in-Kraftstoff, der eine unmittelbare Möglichkeit bietet, die Treibhausgasemissionen aus der Kraftstoffverbrennung zu reduzieren, ohne dass neue Investitionen, Modifikationen oder Änderungen am Flugzeug oder an den Kraftstoffverteilungsverfahren erforderlich sind.

Über Neste

Neste (NESTE, Nasdaq Helsinki) entwickelt Lösungen zur Bekämpfung des Klimawandels und zur Beschleunigung des Übergangs zu einer Kreislaufwirtschaft. Das Unternehmen veredelt Abfälle, Reststoffe und innovative Rohstoffe zu erneuerbaren Kraftstoffen und nachhaltigen Rohstoffen für Kunststoffe und andere Materialien. Es ist der weltweit führende Hersteller von erneuerbarem Diesel und nachhaltigem Flugbenzin und entwickelt chemisches Recycling, um die Herausforderung des Plastikmülls zu bekämpfen. Neste hat sich zum Ziel gesetzt, Kunden mit seinen erneuerbaren und zirkulären Lösungen zu helfen, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um mindestens 20 Millionen Tonnen jährlich zu reduzieren. Als technologisch fortschrittlicher Raffineriebetreiber von hochwertigen Ölprodukten mit der Verpflichtung, bis 2035 eine kohlenstoffneutrale Produktion zu erreichen, führt es auch erneuerbare und recycelte Rohstoffe wie Kunststoffabfälle als Raffinerierohstoffe ein. Neste wurde immer wieder in die Dow Jones Sustainability Indizes und die Global 100 Liste der nachhaltigsten Unternehmen der Welt aufgenommen. Im Jahr 2020 lag der Umsatz von Neste bei 11,8 Milliarden Euro, wobei 94 Prozent des vergleichbaren Betriebsergebnisses des Unternehmens auf erneuerbare Produkte entfielen. Weitere Informationen: www.neste.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Aussagen in dieser Mitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, einschließlich Aussagen über Schätzungen, Erwartungen, Überzeugungen, Absichten, Prognosen, Ziele, Bestrebungen, Verpflichtungen oder Strategien für die Zukunft, sollten als „zukunftsgerichtete Aussagen" gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung, dem Securities Exchange Act von 1934 in seiner aktuellen Fassung und dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995 betrachtet werden. Solche Aussagen sind keine Garantien oder Ergebnisversprechen und sollten nicht als solche ausgelegt werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen sind mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Schätzungen, Erwartungen, Überzeugungen, Absichten, Prognosen, Zielen, Bestrebungen, Verpflichtungen und Strategien abweichen, die in den Aussagen zum Ausdruck kommen oder von diesen nahegelegt werden. Diese Risiken und Ungewissheiten umfassen unter anderem diejenigen, die in den bei der Securities and Exchange Commission eingereichten Unterlagen beschrieben sind, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2020 endende Geschäftsjahr. Es ist zu beachten, sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen, die nur die Ansichten zum Datum dieser Mitteilung wiedergeben und zu deren Aktualisierung die Airline sich nicht verpflichtet, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

